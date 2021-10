Tcharlles celebra gol após voltar de lesão, mas admite: “Não tive um ano tão bom”

Atacante marca na goleada do Paysandu sobre o Penarol-AM por 6 a 0, pelas oitavas de final da Copa Verde. Jogador ainda fala de duelo contra o Ituano, no sábado: “momento do algo a mais”

A goleada do Paysandu sobre o Penarol-AM por 6 a 0 na quarta-feira, pela Copa Verde, foi a chance para alguns atletas pouco utilizados na Série C ou até mesmo aqueles que estão voltando de lesão. É o caso do atacante Tcharlles, recuperado de uma fratura na região da costela.

Quando chegou ao Papão no final de agosto, o jogador não atuava desde março. Ele passou um tempo fazendo aprimoramento físico até estrear no dia 13 de setembro, contra o Ferroviário-CE. Contudo, sofreu a lesão na partida, que o tirou de campo por mais de um mês.

– Poder voltar, vencer da forma que foi e fazer gol, sem dúvida, estou muito feliz. Não tive um ano tão bom, profissionalmente falando. Quando voltei, com toda aquela euforia de fazer gols e poder ajudar, tive essa lesão – comenta Tcharlles.

Agora o atleta busca uma sequência na equipe bicolor. A próxima oportunidade é neste sábado, contra o Ituano. O Paysandu precisa vencer para continuar sonhando com o acesso à Série B e Tcharlles quer ajudar de qualquer maneira.

– Estou à disposição, pretendo ajudar da forma que for, jogando ou lá fora incentivando. Acho que nossa equipe se mostrou bastante unida. Conversamos bastante e falamos muito em atitude. Agora é o momento do algo a mais. Temos que fazer diferente nesses três jogos que restam para conseguir o acesso.

A pressão existe em todos os momentos. Mesmo se não estivéssemos nessa situação hoje, teríamos que vencer de alguma forma nos manter na briga.

Tcharlles em atuação contra o Penarol-AM, pela Copa Verde — Foto: John Wesley/Ascom Paysandu

Paysandu e Ituano neste sábado, dia 23, será às 17h, na Curuzu, pela 4ª rodada do quadrangular da Série C do Brasileiro.

