Tcharlles chega para reforçar o plantel bicolor

O atacante Tcharlles foi anunciado no perfil bicolor na tarde desta terça-feira, 24, após assinar pré-contrato com o Paysandu. O atleta desembarcará em Belém nos próximos dias para passar pelos procedimentos de praxe, como exames médicos e avaliações físicas e fisioterápicas, antes de ter seu vínculo oficializado até o fim da temporada 2021. As informações são do site do Papão da Curuzu.



Tcharlles, que atua pelas beiradas do campo, reforça a busca pelo principal objetivo do Papão no ano. “Estou fechado com o Paysandu. Sei da responsabilidade e do tamanho do clube. Estou muito feliz com este momento e tenho certeza que vou chegar para ajudar e somar para a gente conquistar esse acesso. Conto com a torcida de vocês”, afirmou o atleta contratado.



Depois da finalização dos trâmites burocráticos, Tcharlles vai aguardar a publicação do seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para ficar à disposição da comissão técnica.

FICHA TÉCNICA

Nome: Tcharlles Batista Bispo

Nascimento: 12/01/1992 (29 anos)

Naturalidade: Rolândia (PR)

Altura: 1,75 m

Peso: 68 kg

Posição: atacante

Clubes: Nacional-PR, Portuguesa-PR, Foz do Iguaçu-PR, Toledo-PR, Genus-RO, Cianorte-PR, Campinense-PB, Rolândia-PR, Rio Branco-PR, Ferroviária-SP, Clube do Remo e Inter de Limeira-SP

Imagem: Agência Paysandu