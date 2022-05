Tchouaméni escolhe Real, mas pedida do Monaco dificulta acordo

Aurélien Tchouaméni pulou para a frente nas prioridades do Real Madrid depois de perder a disputa por Kylian Mbappé com o Paris Saint-Germain. O meia do Monaco estaria decidido a seguir para Madri, porém pode ver suas ambições interrompidas por falta de acordo entre as partes.

Segundo informações do jornalista Julien Maynard, da TF1, na França, Tchouaméni já manifestou a seus companheiros de Monaco o desejo de atuar no Real Madrid. O meia de 22 anos, desde 2020 no principado francês, quer sair e a diretoria sabe disso, aberta a propostas, mas com uma alta pedida: 80 milhões de euros (R$ 412 milhões).

O jornal Marca, sempre muito próximo ao Real Madrid, garante que a diretoria merengue não tem intenção de pagar os 80 milhões pedidos pelo Monaco. Com dois anos ainda de contrato entre o meia e o clube do principado, não se prevê fácil negociação. Tchouaméni tem outros interessados em seus serviços, como o Liverpool, rival do Real no sábado pela Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain também quer contar com o meia. Resta saber até onde a dupla estaria disposta a ir pelos serviços do atleta, um dos mais disputados do próximo mercado.

