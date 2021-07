TCU aprova contas de 2020 do governo Bolsonaro

Tribunal de Contas da União (TCU) aprova, com ressalvas e por unanimidade, as contas de 2020 do governo Jair Bolsonaro. Na avaliação do relator da matéria, o ministro Walton Alencar, os problemas encontrados nas contas apresentadas pelo presidente não comprometeram a totalidade da gestão.

O ministro lembrou que 2020 foi um ano atípico devido à pandemia, o que acabou levando o país à necessidade de adotar medidas emergenciais, bem como a suspensão de algumas regras fiscais por meio do chamado orçamento de guerra.

Entre os problemas encontrados foram apontadas distorções relativas à previdência de servidores públicos e militares, e a superavaliação da despesa orçamentária com juros e encargos da dívida pública mobiliaria federal. O parecer aprovado pelo TCU segue agora para avaliação dos parlamentares no Congresso Nacional.

Fonte: Brasil 61