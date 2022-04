TCU aprova contas de Pádua Andrade no Ministério da Integração Nacional

O ex-secretário de Municipal de Viação e Obras Públicas (Sevop), Antônio de Pádua de Deus Andrade, conhecido como “Pádua”, teve suas contas, relativas ao exercício do ano 2018, aprovadas, por unanimidade, pelos ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), em Brasília (DF), na sua gestão à frente do Ministério da Integração Nacional (MIN).

O engenheiro foi secretário de Obras, na gestão João Salame, em Marabá, no sudeste do Pará, mas deixou o governo, no início de 2015, e foi trabalhar com o então ministro Helder Barbalho (MDB), hoje governador do Pará. Na gestão do atual governador, “Pádua” assumiu a Secretaria Executiva de Transportes (Setran), em 2019, porém foi exonerado, a pedido, pois, segundo ele, não queria ver seu nome envolvido em “coisas erradas”, no dia 9 de outubro de 202o, devido a problemas na gestão dos recursos destinados ao combate à covid-19 no Pará.

Rola nos bastidores que Pádua Andrade deverá voltar ao cenário político, logo após as eleições de outubro de 2022, caso Helder seja reeleito, pois o engenheiro seria homem de confiança do atual governador do Pará e nada foi provado de sua suposta participação em crimes com dinheiro desviado da área da saúde, embora as investigações ainda estejam em curso. No governo Michel Temer (MDB), Pádua Andrade ocupou o cargo de Diretor de Engenharia no Porto de Santos (SP).

Em Marabá, “Pádua” goza de grande prestígio junto aos políticos e lideranças locais. O político já morou em Marabá durante vários anos e foi o engenheiro responsável pela duplicação da BR-230, entre o Km 6 e o Aeroporto de Marabá. O engenheiro coordenou os trabalhos de construção da 2ª Ponte do Rio Itacaiunas e já teve seu nome ventilado para concorrer a cargo eletivo na Terra de Francisco Coelho.

Nas eleições de 2018, o ex-secretário de Obras ajudou a coordenar a campanha do então candidato Helder Barbalho em Marabá, onde o atual governador obteve 47.920 votos (45,74%). O ex-ministro, hoje em dia, mora no Estado do Rio Grande do Norte, mas deverá retornar para o cenário político, nos próximos meses, no Estado do Pará.

Fonte: Pedro Souza/Portal Debate