TCU: Pandemia já custou R$ 600 bilhões ao governo federal

Na quarta-feira (13), o Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou um relatório que trata dos gastos públicos no combate à pandemia de Covid-19. A avaliação do tribunal aponta que, entre março de 2020 e agosto de 2021, o governo federal já destinou R$ 597,6 bilhões em ações contra a doença.

No total, a maior parte dos gastos ocorreu em 2020. Somente no ano passado, entre março e dezembro, foram gastos R$ 524 bilhões.

A maior parte foi utilizada no pagamento do auxílio emergencial, que custou R$ 295,2 bilhões aos cofres públicos somente no ano passado.

Já de janeiro até o dia 18 de agosto deste ano, foi gasto um total de R$ 73,6 bilhões. Destes, R$ 63,2 bilhões foram utilizados no auxílio.

Além do auxílio emergencial, os valores também consideram os gastos com vacinas contra a Covid-19.

