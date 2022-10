TCU recomenda suspensão do crédito consignado do Auxílio Brasil

A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou a suspensão do crédito consignado ofertado pela Caixa Econômica Federal a beneficiários do Auxílio Brasil.

Em parecer técnico, o TCU afirma que o consignado do Auxílio Brasil pode ser usado para “interferir politicamente nas eleições presidenciais”. A Caixa tem cinco dias úteis, contados a partir desta quinta-feira (20), para prestar esclarecimentos sobre o assunto.

A análise do TCU foi motivada por representação do Ministério Público junto ao TCU feita na terça-feira (18). Na ocasião, o subprocurador Lucas Furtado afirmou que é necessário avaliar os procedimentos adotados pela Caixa, de maneira a impedir a utilização do crédito com fim “meramente eleitoral”.

“Com a aproximação do 2º turno das eleições e com as dificuldades enfrentadas pelo presidente nas pesquisas de intenções de voto, tudo indica tratar-se de medida destinada a atender prioritariamente interesses políticos-eleitorais”, escreveu ele no pedido da medida cautelar.

Fonte: IG Economia/Foto: Divulgação