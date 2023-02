TEAlentos 2023 traz novidades e grande expectativa na sua terceira edição

A terceira edição do festival TEAlentos, que irá ocorrer no próximo dia 3 de abril, em Belém, promete novidades para os espectadores.

Para Nayara Barbalho, coordenadora estadual de Políticas Para o Autismo, a terceira edição do evento está cercada de expectativas do público. “Depois de uma segunda edição com o Theatro da Paz lotado, nossas expectativas para o 3º TEAlentos são as maiores possíveis. Esperamos ver novamente o teatro cheio, além de contar com grande participação do público na Galeria Benedito Nunes. É sempre um momento de muita felicidade descobrir novos TEAlentos, que com certeza irão surpreender e emocionar a todos”.

O festival tem como objetivo divulgar e valorizar as habilidades e talentos artísticos de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo lazer, visibilidade e inclusão social por meio da arte e cultura. O evento vai ocorrer em dois momentos diferentes: a Mostra de Artes Visuais na Galeria Benedito Nunes, no Centur, no período de 27/03 a 01/04 e as apresentações de música e dança no Theatro da Paz no dia 03/04.

A 3ª edição do Festival TEAlentos será transmitida pela TV Cultura e pelo canal do Youtube do Governo do Estado. A iniciativa é realizada em parceria com a Fundação Cultural do Estado do Pará (Funteltpa), TV Cultura, Secretaria de Cultura (Secult) e a Secretaria de Comunicação (Secom).

Ações – Nos últimos dois anos, o Governo do Pará tem se empenhado em garantir a contínua implementação da Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), por meio de ações da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), que criou em 2020 a Coordenação de Políticas para o Autismo (Cepa).

Desde então, seis eixos principais com foco nas pessoas com TEA têm sido trabalhados pela Cepa: saúde; educação; assistência social; cultura, esporte e lazer; trabalho e legislação. Todos têm apresentado avanços e conquistas que beneficiam pessoas diagnosticadas e seus familiares.

Na saúde, é disponibilizado aos usuários o Núcleo Especializado em Transtorno do Espectro Autista (Natea), em Belém, e outros serão implantados no interior. Está em obras o Centro Especializado de Transtorno do Espectro Autista (Cetea), que será um norteador para o funcionamento dos Nateas.

Na assistência social, destaca-se a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). Criada pela Lei Romeo Mion, a carteira garante acesso integral e prioritário aos serviços públicos e privados, além de subsidiar a primeira base de dados sobre o TEA no Estado, com atualmente mais de 6.000 cadastros.

O Programa Nortea Pará é o principal destaque no eixo do trabalho. Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PA), o programa da Cepa garante apoio à inserção de jovens e adultos com autismo no mundo de trabalho.

No eixo educação, as ações da Cepa em parceria com a Escola de Governança Pública do Estado do Pará (EGPA) e Universidades renderam atividades de aperfeiçoamento e capacitação profissional, como o Workshop sobre transtorno de espectro autista: direito e rede de atendimento da pessoa com TEA; o projeto Educatea; o projeto ‘Proteger para incluir; e o primeiro curso de pós-graduação Lato Sensu de Musicoterapia na Fundação Carlos Gomes (FCG), para formação de profissionais que poderão atuar nas áreas de saúde, educação e assistência social. Há também o programa “Capacitar para Incluir”, que certificou 500 servidores públicos de 14 municípios do estado.

No eixo Cultura, Esporte e Lazer, foi criado o TEAlentos, além do programa ‘Conscientização no mundo do Esporte’.

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará