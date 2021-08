Teatro da Paz com programação gratuita

O Teatro Da Paz que estava de portas fechadas durante nove meses por conta das obras e de restauro e revitalização da casa de espetáculo, irar receber novamente o público neste domingo dia 22 com entrada gratuita, as programações contarão com espetáculos de teatro, música dança e exposição, uma ótima oportunidade para quem nunca entrou no teatro da Paz. A iniciativa é do governo do estado do para em conjunto da secretaria de estado de cultura.

Serão entregues 300 ingressos que serão trocados por 1 quilo de alimento não perecível, no mínimo duas horas antes do início do espetáculo. Os alimentos recebidos serão doados aos moradores dos bairros atendidos pelo Programa Territórios Pela Paz (TerPaz).

Confira a programação completa abaixo:

22/08, as 20 h: Abertura. Apresentação da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP).

23/08, as 20h: Espetáculo de teatro “A pensão da D. Cotinha”.

24/08, as 18 h: Apresentação do Coro Carlos Gomes.

25/08, as 17, 18 e 19 h: Apresentação de canto lírico dos alunos do Curso de Formação em Ópera. Abertura da exposição imersiva “Ópera Viva – 20 Anos do Festival de Ópera do Theatro da Paz”, no foyer. Visitação até 31 de outubro.

26/08, as 20 h: Apresentação do Balé Coppélia.

27/08, as 20h: Apresentação do Balé Coppélia.

28/08, as 20 h: Apresentação da Amazônia Jazz Band.

29/08, Montagem e ensaio da ópera Die Abreise (não aberto ao público).

30/08, Ópera Die Abreise (16 h: exclusiva para custodiadas e custodiados, agentes prisionais e familiares; 20 h: para o público em geral).

31/08, as 16 h: Espetáculos do Colegiado de Dança do Pará.

Foto: Site Theatro da Paz