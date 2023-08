Teatro do Grupo Galpão apresenta espetáculos em Belém com apoio da Prefeitura Municipal

O Grupo Galpão de Teatro inicia suas ações, em Belém, nesta segunda-feira, 14 de agosto. Das 16h às 22h, o grupo ministra a primeira oficina: História do Teatro X História do Galpão. Serão três ao todo a serem realizadas no Teatro Nazareno Tourinho, na Praça do Carmo, com apoio cultural da Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Culural de Belém (Fumbel). A realização é do Ministério da Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Tradicional – O Galpão é uma das mais importantes companhias do teatro brasileiro. Sua origem é de 1982, ligada à tradição do teatro popular e de rua. O grupo alia rigor, pesquisa e busca de linguagem, com montagem de peças que possuem grande poder de comunicação com o público. Sediado na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais), já percorreu o território brasileiro de norte a sul e participa de vários festivais em países da América Latina, América do Norte e Europa.

Os espetáculos que chegam à capital paraense são antigos do grupo, ambos atualizados para a turnê. “O Teatro exige sempre esse processo de atualização, né? O Galpão é muito acostumado com isso porque trabalha com teatro de repertório, então os espetáculos têm uma permanência bastante longa, a gente fica apresentando por muitos anos, são espetáculos que têm muitas apresentações, e em locais muito variados, teatros, ruas, etc. A ideia de revisitá-los está ligada à comemoração dessa trajetória de 40 anos que se completaram em 2022”, conta o ator e fundador do grupo Eduardo Moreira.

Tragicomédia

O primeiro espetáculo a ser apresentado em Belém é a tragicomédia “Till – a saga de um herói torto”, de 2009, com direção de Júlio Maciel, e que apresenta ao público um Demônio que aposta com Deus que se tirasse do homem algumas qualidades, ele cairia em perdição. Deus, aceitando o desafio, resolve trazer ao mundo a alma de Till, que passa a viver em uma Alemanha miserável, povoada de personagens grotescos e espertalhões. Abandonado em meio ao frio e à fome, ele descobre que a única maneira de sobreviver naquele lugar é se tornar ainda mais esperto e enganador. A classificação é livre e a duração, de 90 minutos.

O personagem Till, escrito pelo dramaturgo Luiz Alberto de Abreu, nasceu de uma lenda medieval alemã e conta o nascimento, vida e morte desse anti herói cheio de esperteza e malandragem .Till nasce na miséria e passa a vida em busca da sua sobrevivência. O espetáculo trata com muito humor de questões muito pertinentes hoje em dia, como a fome, a desigualdade social e a sobrevivência em um mundo cada vez mais individualista e desigual.

“O público pode esperar um espetáculo com muito humor e música, feito para todas as idades, mas acompanhado de uma profunda crítica social sobre a justiça, religião e o poder. Além de uma discussão sobre o valor das utopias e busca de consciência social nos tempos atuais.”, afirma Júlio Maciel, diretor do espetáculo.

Espetáculo e Sarau

Em Belém do Pará, o Galpão também vai celebrar o encontro do teatro com a música, marca registrada em sua trajetória de quatro décadas de história. “De Tempo Somos” é um sarau musical com direção de Lydia Del Picchia e de Simone Ordones. Reunindo canções, poesia e festa, o sarau lança aos atores o desafio de se reinventarem em cena, se aproximando ainda mais do público, a quem são dedicadas algumas das canções.

O espetáculo, que estreou em 2014, apresenta 25 músicas do repertório do grupo – de montagens antigas até trabalhos recentes, incluindo canções de workshops – além de textos sobre a passagem do tempo e o processo de criação artística. Tem classificação livre e duração de 70 minutos.

“Esse espetáculo fala da passagem do tempo, uma companhia que tem 40 anos de atividades ininterruptas, e um elenco que está junto há 30 anos pelo menos, é um grupo que está envelhecendo juntos, o tempo está passando por nós. Mas quando fizemos a seleção das músicas, não pensamos em momento nenhum, em ser nostálgico, ficar lembrando de quando o grupo começou, mas trazer a nossa história pra nos ajudar a pensar o presente e o futuro do grupo, pra onde a gente vai, pra onde a gente quer ir, né?”, diz Lygia Del Picchia, diretora da peça De Tempos Somos.

Oficinas

Em Belém, além dos espetáculos, o grupo ministra três oficinas, mas as vagas esgotaram já no segundo dia de inscrições, que foram realizadas pelo Sympla.

A primeira, no dia 14, “História do Teatro X História do Galpão”, ministrada por Eduardo Moreira, faz um percurso pelos processos desenvolvidos ao longo de 40 anos de encontros do Grupo Galpão com diferentes diretores e artistas, paralelamente à história do teatro e seus mestres.

A oficina de Produção Cultural, no dia 15, será ministrada por Gilma Oliveira, que abordará as etapas de trabalho que envolvem as montagens, a partir da experiência de circulação e turnês dos espetáculos do grupo mineiro. No dia 16 de agosto, Alba Martinez ministrará a oficina de Gestão de Projetos Culturais que irá abordar pontos importantes para uma gestão eficiente do projeto junto à equipe interna e parceiros externos do projeto.

Serviço:

Grupo Galpão em Belém com os espetáculos “Till – a saga de um herói torto”, dia 16 de agosto, às 20h, no Theatro da Paz, e “De Tempo Somos”, no dia 17, às 19h30, na Praça do Carmo, todos com entrada gratuita. Mais informações: www.grupogalpao.com.br. Realização pela Lei Federal de Incentivo à Cultura | Mantenedor: Instituto Cultural Vale | Realização: Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Apoio Cultural Prefeitura de Belém, Fumbel.

