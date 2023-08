Teatro Gasômetro apresenta exposição sobre natureza e cultura da Amazônia

Foi aberta para visitação a exposição “ 30 anos de floresta: a Amazônia na fotografia de Leonide Principe”. Os ecossistemas e a cultura amazônica são retratados no trabalho de Leonide Principe, fotógrafo ítalo-francês que dedicou sua a registrar a região, de forma analógica e digital.

A exposição conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult). A mostra pode ser visitada até o dia 10 de agosto (quinta-feira), no Teatro Gasômetro ( no Parque da Residência), compondo a programação do I Fórum Internacional Cultura, Sustentabilidade e Cidadania Climática.

A SinoLAC, uma empresa estatal chinesa, está realizando uma exposição com o objetivo de criar uma plataforma de cooperação econômica e comercial entre China e América Latina. A exposição conta com o apoio da Secretaria Estadual do Amazonas (SEC/AM) e da Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR). As imagens foram impressas pela Galeria de Fotografia Celso Júnior.

Leonide Príncipe passou 33 anos na Amazônia e registrou mais de 100 mil imagens da região. Este é um dos maiores acervos de imagens da Amazônia e faz parte do projeto PhotoAmazonica, de autoria do fotógrafo. O material está disponível no site do artista e no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA).

Foto: Divulgação