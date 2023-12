Teatro Margarida Schivasappa reabre com homenagem a Nilson Chaves

Nilson Chaves, cuja obra musical será reverenciada por artistas locais e nacionais na reabertura do teatro

O Teatro Margarida Schivasappa será reaberto ao público no dia 15 de dezembro (sexta-feira), com o show “Dança de tudo: uma homenagem a Nilson Chaves”. O evento contará com a participação de mais de 20 artistas, entre os quais as cantoras paraenses Andréa Pinheiro, Lia Sophia, Lucinnha Bastos e Nazaré Pereira, e de outros Estados, como Ceumar, Delia Fischer e Lucina.

Thiago Miranda, presidente da FCP: “grandiosa casa de fomento e incentivo a nossa cultura paraense”

A homenagem ao compositor Nilson Chaves é devido sua dedicação à cultura nortista, é o que explica o presidente da FCP, Thiago Miranda, Em relação à homenagem, justifica-se porque o Nilson Chaves é um compositor inteiramente dedicado à cultura do norte do País. É um aglutinador de ritmos e poéticas desta região, com canções que embalam a memória afetiva de diferentes gerações”, destaca.

No sábado(16) a programação de reabertura continua com dois espetáculos, para os público adulto e infantil. A companhia de teatro Palhaços Trovadores voltará aos palcos com “Musiclown”, enquanto o Grupo Experiência estreará “Belém-Bragança – Os trilhos da esperança”.

Já no domingo (17) será realizada uma programação em parceria com o Circuito Norte em Dança e a Cia. Blessed de Artes Cênicas. Sob a curadoria de Igor Marques, serão apresentados quatro espetáculos de dança, com a participação de grupos dos municípios de Belém, Ananindeua, Castanhal e Marituba.

A programação de reabertura do “Margarida Schivasappa” terá acessibilidade e ingressos serão trocados por alimentos não perecíveis, destinados às ações de solidariedade da FCP.

O Teatro Margarida Schivasappa, localizado no Centur, sede da Fundação Cultural do Pará (FCP), em Belém, passou por um amplo e moderno processo de renovação durante um ano, com obras estruturais, aquisição de novos equipamentos e poltronas.

Este ano de 2023, o Teatro Margarida Schivasappa completou 36 anos. Ao longo dessa historia de mais de três décadas, o espaço promoveu projetos de incentivo à cultura, propondo pautas gratuitas para músicos atores e bailarinos, que obtiveram apoio da FCP para a utilização de toda a infraestrutura sem custos, incluindo equipamentos de som, iluminação e apoio de equipe técnico para os espetáculos.

Programação de reabertura

15/12 – Música

16/12 – Teatro

17/12 – Dança

Música

15/12 – 20 h – Show “Dança de tudo: uma homenagem a Nilson Chaves”

Com Alba Mariah, Allex Ribeiro, Almirzinho Gabriel, Andréa Pinheiro, Arthur da Silva, Arthur Nogueira, Ceumar, Delia Fischer, Eudes Fraga, Íris da Selva, Jardim Percussivo, Joana Marte, Lia Sophia, Lucina, Lucinnha Bastos, Malu Guedelha, Nazaré Pereira, Nilson Chaves, Olivar Barreto, Pedrinho Callado, Pedrinho Cavalléro e Simone Almeida.

Dirigido por Arthur Nogueira e Olivar Barreto, o show reúne intérpretes de diferentes gerações, do Pará e de outros estados. No encontro inédito, os cantores subirão ao palco acompanhados pelo Jardim Percussivo, grupo criado a partir de uma pesquisa sobre percussão amazônica realizada pelo multi-instrumentista Márcio Jardim, integrante do Trio Manari.

Teatro

16/12 – 16 h – Musiclown – Grupo: Palhaços Trovadores

20 h – Belém-Bragança – Os trilhos da esperança – Grupo: Experiência

Musiclown – Novo trabalho dos Palhaços Trovadores reúne músicas do cancioneiro popular e trovas criadas por um dos seus integrantes. A poética dos Palhaços Trovadores é inspirada nos folguedos populares sempre utilizados pelo grupo.

Belém-Bragança – Os trilhos da esperança – A estrada de ferro que ligou Belém à cidade de Bragança, no nordeste paraense, entre os anos de 1884 e 1965, foi planejada como projeto de integração entre as duas cidades, e também como oportunidade de ocupação das grandes extensões de floresta paralelas aos trilhos da ferrovia. O trem resultou em desenvolvimento econômico e cultural, permitindo que famílias abastadas enviassem seus filhos para estudar em Belém.

Muitas histórias nas quase nove horas de viagem entre Belém-Bragança-Belém levaram o diretor Geraldo Sales a contar, na linguagem teatral, uma viagem fictícia entre as duas cidades, a partir de narrativas coletadas entre quem teve a oportunidade de viajar pela ferrovia.

Dança

17/12 – 17 h – Raízes – Grupo: Dançarte e Polo Integrado Casa da Cultura – Marituba

18 h – Habitante-Criador – Grupo: Casa Ribalta – Ananindeua

19 h – Anauê Anassanduá – Grupo: Studio Alpha – Castanhal

20 h – Palhaço! – Alusão aos 200 anos do Brigue Palhaço – Grupo: Cia Attuô – Belém

Dança – Dançarte e Polo Integrado Casa da Cultura (Marituba) – Raízes

– O espetáculo de dança contemporânea “Raízes” narra a origem dos povos originários da cidade de Marituba, a partir de mitos que atravessam os saberes culturais da população.

– Casa Ribalta (Ananindeua) – Habitante-Criador – A proposição coreográfica “Habitante-Criador” é uma reflexão sobre habitar e criar dança em Ananindeua, a partir de um conceito da diretora artística da companhia Casa Ribalta, Mayrla Andrade. O espetáculo conjuga os processos da Tríade Ananin – três obras coreográficas já realizadas sobre a cidade de Ananindeua, intituladas Florescer, Ilhas e Retratações.

– Studio Alpha (Castanhal) – Anauê Anassanduá – O espetáculo convida os espectadores à reflexão e à afirmação da identidade popular amazônica.

– Companhia Attuô (Belém) – Palhaço! – O espetáculo conta a história do navio-prisão Brigue Palhaço, onde 256 homens foram sufocados durante o período imperial.

Foto: Wellyngton Coelho / Divulgação