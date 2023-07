Tebet é contra plano de baratear eletrodomésticos: “Endividados”

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), criticou a criação de um programa para baratear eletrodomésticos, uma ideia proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo Tebet, antes de estimular o consumo, o governo deve se preocupar com as famílias endividadas através do programa Desenrola, que visa a renegociação de dívidas.

– As famílias estão endividadas, então não adianta lançar uma linha branca com desconto. As pessoas não vão comprar ou vão pedir empréstimos com juros caríssimos – disse a ministra nesta quinta-feira (13), durante evento realizado no Rio de Janeiro.

Outro ponto de preocupação de Tebet é se há espaço fiscal para iniciativa, uma vez que os produtos seriam barateados por meio da redução de impostos para as fabricantes, da mesma forma que foi feito com carros populares.

O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutirão nesta sexta (14) sobre a possibilidade de reeditar um programa que faça com que os itens da linha branca de eletrodomésticos fiquem mais baratos.

Fonte: Pleno News/Foto: Renato Spyrro/ MPO