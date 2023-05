Tech Neck: Usar o celular em excesso pode provocar o surgimento de papada no pescoço

Sabe aquela famosa papada, conhecida como acumulo de gordura entre o queixo e o pescoço? Pois então, se antes o surgimento da papada era sinal de sobrepeso ou consequência do envelhecimento, agora ela está associada também ao uso excessivo dos smartphones.

A “tech neck” que traduzida para o português fica “Pescoço Tecnológico”, trata-se de uma deformação na região do pescoço provocada pelo uso demasiado de aparelhos eletrônicos como por exemplo celulares e smartphones.

Afinal de contas, por que isso ocorre? Isso acontece devido ao fato de a pessoa passa muito tempo de cabeça baixa, olhando para a tela do celular, isso acaba acelerando o processo de envelhecimento na região do pescoço. Além da papada também podem aparecer rugas devido ao movimento repetitivo de músculos que estão sob uma pele fina, e que possui poucas glândulas sebáceas e hidratação, promovendo pequenas linhas que com o tempo se transformam em rugas mais profundas. Esse problema não afeta somente os jovens, mas também indivíduos de todas as faixas etárias.

Segundo a YouGov, instituição de pesquisa do Reino Unido, 53% dos usuários de celulares apresentaram ansiedade quando não conseguem usar seus smartphones. A pesquisa também apontou que mais da metade dos entrevistados nunca desligam seus telefones.

Especialistas explicam que o vício em tecnologia, que é bastante comum e vem crescendo, pode agravar ou até mesmo causar problemas na coluna cervical, gerando dores e outros malefícios. Além de acelerar o processo de envelhecimento, o habito de ficar com a cabeça baixa olhando para o celular acaba provocando problemas posturais a longo prazo.

Para tentar evitar esses problemas, confira algumas dicas importantes de especialistas:

Ponha um limite de tempço para usar o celular;

Intercale o tempo de uso, caso precise estar sempre conectado;

Procure posturas que não exijam a inclinação do pescoço;

Faça atividades físicas.

Foto: Reprodução Adobe