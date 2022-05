Técnicas de jiu-jitsu abrem ação integrada de combate à violência doméstica em Marabá

Ocorreu na manhã desta terça-feira (10), em um dos auditórios do Carajás Centro de Convenções e Eventos, o lançamento de uma ação integrada da Polícia Civil e da Fundação ParáPaz no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher em Marabá, no sudeste do Pará. A programação foi aberta com o ensino de técnicas de jiu-jitsu que mulheres podem aplicar no contexto de violência.

O evento contou com a participação de autoridades da Polícia Civil, da Fundação ParáPaz, de Secretarias do Governo Estadual, da Prefeitura de Marabá, do Comdim, participantes de movimentos femininos atuantes, de Grupo de Jiu-Jitsu e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Durante a semana, uma série de ações voltadas às mulheres na cidade serão realizadas, como agendamento de cédulas de identidade, emissão de certidões de nascimento e rodas de conversa com diversos segmentos sociais, que incluem discussões sobre políticas públicas e empreendedorismo.

Além disso, segundo informa o delegado Vinícius Cardoso das Neves, a Superintendência Regional de Polícia Civil promove o cumprimento de mandados de prisão e demais diligências policiais com foco no combate à violência contra a mulher.

A programação da iniciativa da Polícia Civil e da Fundação ParáPaz é muito ampla e tem foco nas mulheres de Marabá.

