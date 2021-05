Técnico da Tuna refuta euforia e pede concentração na final do Parazão: ‘Mais atenção e cobrança mental’

Robson Melo afirma que jogo de volta contra o Paysandu será mais difícil e quer atenção de todos os jogadores

A Tuna decide com o Paysandu, no próximo domingo (23), quem será o campeão paraense de 2021. O técnico Robson Melo sabe que o time cruzmaltino precisa ter mais atenção, propor o jogo e usar a vantagem apenas na reta final do confronto.

“Será outro grande jogo. Uma nova história. Com mais atenção e cobrança a nível mental. Temos uma vantagem e pretendemos usá-la, mas apenas na reta final da partida. Enquanto isso, temos que propor o jogo. Como fizemos ao longo da competição. A decisão está em aberto”, comentou.

Robson explicou que a semana de treinamento da Tuna está dividida entre os treinos táticos e mental. A ordem é não ter euforia.

“O que a gente tem feito ao longo da semana é monitoramento da carga de trabalho e no aspecto cognitivo. Para que a gente possa ter os atletas concentrados e sabedores da responsabilidade que será jogar na Curuzu. O Paysandu já mostrou seu valor em casa, até mesmo contra nós na partida da quinta rodada. A gente precisa jogar, precisa mostrar nosso valor, fazer nossas transições e acima de tudo ter muita concentração para sair de lá com a vitória. E quem sabe assim, após 33 anos, trazer a Tuna de volta (para o Souza) como a dona do estado do Pará”, explicou o técnico da Tuna.

Para ser campeão, a Tuna pode até perder por um gol de diferença. Já o Paysandu precisa vencer por dois, para levar a decisões para os pênaltis, ou por três para ser bicampeão de forma direta