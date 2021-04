Técnico do Paysandu comenta preparação da equipe e explica possíveis mudanças

Papão visita o Independente na terça-feira (20), às 16h, no Navegantão

O Paysandu voltou às vitórias no fim de semana, mas pouco tempo tem para comemorar. A equipe bicolor entra em campo já na terça-feira (20), na visita ao Independente, no Navegantão, às 16h, pela sétima rodada do Parazão. Aliás, o técnico do time, Itamar Schulle, falou sobre a falta de preparação adequada, com o calendário confuso:

“Nós ficamos um mês para jogar dois jogos em 30 dias. Agora, em sete dias, temos que jogar três jogos, com uma vitória de 20 horas, entre ida e volta. Mais de mil quilômetros de estrada. Então, essas são as coisas que falo que não tem equilíbrio. É muito desgastante. Não tem muito de treinamento, é mais recuperar os atletas, descansar e conversar”, comentou.

Para o jogo contra o Independente, que pode dar a classificação para o Paysandu, Itamar afirma que pode realizar mudanças, para dar rodagem ao elenco. No entanto, tudo é feito de acordo com as recomendações da área de preparação física do clube e não é tudo feito simplesmente para poupar:

“Nós não temos essa palavra poupar não. A gente se baseia no trabalho que está sendo feito, e naquilo que o departamento médico, de fisiologia, fisioterapia, a área médica. Por isso estamos chegando a 80 dias de trabalho e não temos nenhuma lesão. Isso é importante para o trabalho”, completou.

Moral após voltar a vencer:

“A vitória sempre é crucial no futebol. Muito importante. São três pontos importantes que conquistamos e agora temos mais três pontos para buscar”.

Rodízio:

“Nós temos colocado, dentro da possibilidade, todos os atletas. Temos procurado dar uma consistência à equipe, fazendo poucas trocas, mas rodando os atletas. Essa sequência de jogos que temos pela frente vai fazer com que a gente use mais atletas e dar a oportunidade de mostrar o seu melhor”.