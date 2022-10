Técnico e atletas do basquete do Remo são convocados para a seleção paraense

O basquete do Clube do Remo sempre revelou grandes nomes no esporte. Na sexta-feira, 30, começou o Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-18 – Região Norte, e nove atletas e mais o treinador azulino foram convocados para a competição. Os nomes selecionados foram do técnico das categorias de base e atleta de basquete do Leão, Dennys Tavares, e os jogadores Murilo Câmara, João Pedro Chalu, Paulo Alexandre, André Nascimento, Khauwan Passos, Marco Antônio, Matheus Maués, Carlos Horta e Rafael Trindade.



O comandante Dennys comentou sobre a convocação.



“Estou feliz em ser convidado pela Federação Paraense de Basquete. Em Belém esse convite é como se fosse um prêmio e eu já tive o prazer de estar do outro lado como atleta e fui campeão em 2007 e 2008. Agora buscar esse título agora como técnico. Tivemos pouco tempo de preparação e para as escolhas dos atletas, porém, fizemos o melhor”, revelou.



Imagem: Samara Miranda/Agência Remo