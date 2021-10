Técnico interino do Paysandu defende elenco das críticas: ‘Esse mesmo grupo já deu respostas’

O Paysandu confirmou que o auxiliar técnico permanente, Wilton Bezerra, comandará a equipe até o fim da Série C, como treinador interino. A primeira partida na Terceirona tem cara de final. No sábado (23), às 17h, na Curuzu, o Papão recebe o Ituano-SP, para continuar sonhando com o acesso. Esta é a segunda vez neste ano que Wilton assumirá o comando em um momento decisivo.

Na final do Parazão, após perder por 4 a 2 no jogo de ida para a Tuna, o Papão, com o auxiliar no lugar do treinador Itamar Schulle – demitido depois da derrota na primeira partida -, reverteu o placar e levou o título estadual. Para Wilton, esta é uma das provas que este atual elenco está preparado para conseguir novamente:

“O momento é de superação. Mas acima de tudo, ter equilíbrio. No estadual, a gente viveu um momento difícil e superou com este grupo. Na Série C, a teve a goleada lá no Ceará [contra o Ferroviário-CE] e, logo em seguida, demos a resposta, vencendo em Teresina [contra o Altos-PI], onde estávamos perdendo. Logo em seguida, terminamos em primeiro. Esse mesmo grupo já deu resposta e vai dar novamente no sábado”, afirmou.

O primeiro jogo de fato de Wilton Bezerra à frente do Paysandu é na quarta-feira (20). O Papão estreia na Copa Verde contra o Penarol-AM, às 20h, na Curuzu. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Confira o restante da entrevista de Wilton Bezerra:

Reação dos jogadores à mudança:

“A troca de comando nunca é um momento agradável. Os atletas estão muito confiantes. É triste a saída de um grande profissional que é o Roberto. Mas precisamos olhar para frente, trabalhar forte, dar continuidade a muita coisa que ele vinha fazendo e manter a confiança”

Se o maior problema do clube no ano foram os técnicos:

“No futebol, nunca existe um só motivo para problemas. É como se fosse uma engrenagem. Precisamos voltar a concentrar, a se fortalecer e se fechar. Já passaram três treinadores, então nunca é só um problema, só treinador”.

Avaliação dos três técnicos bicolores na temporada – Itamar Schulle, Vinícius Eutrópio e Roberto Fonseca:

“São três grandes profissionais, bastante experientes. Fez a gente enriquecer mais de informação, ter mais conteúdo. Pudemos aprender como gerir o vestiário no dia a dia. A gente é muito grato por todo esse momento que passou com eles”.

Time jogará a Copa Verde:

“A gente vem estudando isso. Tem mais dois dias [para decidir]. Estamos com um grupo concentrado para o jogo de sábado, sabendo da nossa responsabilidade de quarta-feira. Independente de quem entrar em campo, vamos para garantir a classificação”.

Fonte O Liberal