Técnicos das Forças Armadas passam cerca de 7 horas no TSE

Na quarta-feira (3), técnicos das Forças Armadas visitaram o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para realizar a inspeção do código-fonte da urna eletrônica. Eles passaram cerca de sete horas na Corte.

O código-fonte é um conjunto de linhas de programação de um software, com as instruções para que o sistema funcione. A abertura do código permite a inspeção pela sociedade civil.

Os militares devem voltar à Corte nesta quinta-feira (4) para retomar o trabalho de análise.

A fiscalização das Forças Armadas ocorreu em meio a uma “turbulência” entre o governo federal, liderada por questionamentos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro e o TSE. Nesta terça (2), o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, encaminhou ofício classificado como “urgentíssimo” ao órgão, em que exigia acesso ao código-fonte das urnas.

Em resposta, o TSE informou que o acesso a todos os códigos-fontes utilizados nas Eleições de 2022 estavam disponíveis desde outubro de 2021 para as entidades fiscalizadoras do processo eleitoral, incluindo as Forças Armadas.

A inspeção já foi realizada pela Controladoria-Geral da União (CGU), Ministério Público Federal (MPF) e Senado Federal. A Polícia Federal (PF) agendou a auditoria para ser realizada entre os dias 22 e 28 deste mês.

Fonte: Pleno News

Foto: TSE/Secom/Antonio Augusto