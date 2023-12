Tecnologia da Neuronavegação faz localização precisa de tumores no cérebro durante a cirurgia

A ferramenta é menos invasiva e representa maior segurança para os pacientes

Devido à complexidade das cirurgias cerebrais e do considerável grau de risco que apresentam, a neurocirurgia é uma das áreas da medicina que mais avançam em tecnologias que auxiliam o médico no dia a dia e oferecem maior segurança ao paciente.

Apesar de já ser utilizada há alguns anos e com resultados excelentes, a neuronavegação ainda é pouco divulgada, mas é uma dessas tecnologias consideradas fundamentais para os neurocirurgiões nos dias atuais.

O motivo é que o neuronavegador funciona como um GPS, um localizador que permite ao neurocirurgião identificar com exatidão, durante a cirurgia, o local em que o tumor está ou uma determinada lesão. E com a vantagem de ser um procedimento menos invasivo, por isso, mais seguro para o paciente.

Com o equipamento, é possível para o médico determinar com maior assertividade a via de acesso cirúrgico, permitindo que realize o corte na estrutura óssea do crânio conforme a necessidade de cada procedimento. A ideia é ir direto ao ponto, sem causar danos aos tecidos sadios das adjacências.

Para quem ainda não conhece, o neuronavegador é composto por um monitor (onde são vistas as imagens do cérebro do paciente) e uma espécie de caneta em tamanho grande, ligada a pequenas esferas.

Com a imagem de ressonância ou da tomografia computadorizada, o neuronavegador é utilizado na identificação do alvo cirúrgico. Um exemplo típico é a cirurgia de biópsia de uma lesão cerebral profunda, em que é feita a obtenção de fragmentos de tecido com objetivo de estabelecer o diagnóstico.

Carlos Lisboa Neto neurocirugião

“Com o neuronavegador, podemos correlacionar a estrutura anatômica do cérebro com a imagem de ressonância magnética ou tomografia computadorizada. E isso é feito em tempo real, durante a realização do procedimento. Certamente, é um avanço considerável na cirurgia neurológica, pois permite acessos mais precisos para remoção de lesões cada vez mais complexas.”, ressalta o neurocirurgião Carlos Lisboa Neto, da equipe Neurolife Belém.

O médico explica que o neuronavegador é utilizado na ressecção de tumores cerebrais, abscessos cerebrais, cirurgia de epilepsia, tumores da base do crânio, entre outras. E a localização precisa permite definir com maior segurança os limites para remoção dessas lesões.

“A neuronavegação é uma ferramenta complementar que acrescenta muita segurança ao procedimento, pois evita lesões de estruturas nobres e permite maior sucesso no tratamento.”, reitera.

Outro ponto positivo é que o sistema é portátil, portanto, pode ser levado para a realização de qualquer cirurgia neurológica, tanto no setor público quanto no privado.

Fotos: Divulgação