Tekko Martins se apresenta em cidades do Sudeste Paraense

Cantor e compositor Tekko Martins, natural de Belém do Pará, realiza shows especiais pelas cidades do sudeste paraense, com o objetivo de levar a sua musicalidade autoral para as mais diversas localidades do estado continental em que vivemos, conhecido por sua cultura e musicalidade ímpar dentro do Brasil.

Dentre as cidades que o cantor vai se apresentar ao longo do mês de maio deste ano, estão: Marabá, Parauapebas, Paragominas e Novo Repartimento, localidades estas que já estão no coração do artista que atua na cena paraense há décadas: “Eu sou apaixonado por esse país que se chama Pará, mas é muito grande, cheio de culturas e povos que demonstram saberes infinitos sobre a região onde habitam, é de um orgulho imenso poder levar a minha música até eles, pretendo atingir todas as cidades paraenses ao longo da minha trajetória, e já estou quase lá”, comenta o cantor sobre um dos seus objetivos musicais pelo estado onde vive.

Ao somar uma trajetória musical surpreendente e cheia de boas recordações com o seu público, Tekko Martins é artista natural de Belém do Pará, onde desde a sua adolescência demonstra ter aptidão musical e talento para composições dentro da sonoridade que circula pelo Pará, sempre dando às canções, a sua pegada única que é a sua identidade musical que encanta tantas pessoas pela região.

“Eu aprendi a tocar baseado no sucesso de muitos artistas nacionais e locais, quando finalmente me senti seguro, passei a tentar dar a minha pegada às músicas já muito conhecidas, e o que eu não esperava aconteceu, por que foi muito bem aceita pelas pessoas, eu achava que eles não iam gostar e achar amador, mas aconteceu juntamente o contrário, eles amaram e ainda me incentivaram a seguir em frente com essa forma de fazer música”, recorda o músico sobre o seu sucesso no início da sua carreira.

O público que o acompanha pela cena musical da cidade sabe que nos seus shows, a presença mais marcante dentre todos os estilos musicais é a tradicional MPB, que toca no coração de muitos brasileiros há gerações: “Acho que enquanto músico amante desse estilo, eu e muitos outros temos o papel de levar essa tradição da nossa música as novas gerações, por que há muito não temos uma qualidade musical comparada a que já tivemos, então, procuro dar ênfase nesse ritmo no meu repertório por conta disso e de outros motivos”, explica ele.

Amante de inúmeros estilos musicais, Tekko também reverbera com qualidade musical incomparável, canções de sucesso ao ritmo do rock nacional e internacional, com muita música que todo o povo natural do Pará adora, como o carimbó, tecnobrega, mandando sempre as marcantes do seu estilo musical.

“A música paraense é de longe uma das mais belas e ricas que já conheci, o povo daqui ama de corpo e alma esses ritmos, e aqueles que vem de fora se apaixonam facilmente por que são ritmos muito envolventes, tem um tradicionalismo ancestral na base de cada uma delas, sou um amante também e muito feliz por poder levar isso às pessoas”, ressalta o músico Tekko Martins.

Músico profissional, Tekko acumula uma experiência muito rica ao participar de eventos e festivais de todas as origens dentro e fora do Pará, e ao competir, sempre se destacou por conquistar um lugar no pódio devido ao seu talento natural com seus instrumentos e sua voz com característica forte e marcante, que sempre conquistou o público e os jurados das competições.

“As competições foram me lapidando enquanto artista, já que no início eu cometia alguns erros que não conseguia reparar, enxergar que eu estava os cometendo, só pude perceber quando os jurados pontuavam isso em mim, aí eu fui crescendo enquanto músico, crescendo com os meus erros, acho que essa humildade em saber ouvir os outros é essencial pra quem quer crescer profissionalmente”, pontua o cantor ao demonstrar experiência no que diz.