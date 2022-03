Tela Quente amarga o pior ibope na história da TV Globo

A sessão Tela Quente amargou seu pior ibope na história da TV Globo, na madrugada da terça-feira (8). Apenas 17% das TVs de São Paulo estavam ligadas no horário de exibição do filme Mulheres ao Poder, justamente no dia em que a sessão nobre de filmes das segundas-feiras celebrava o 34º aniversário na programação global.

Grande parte do fracasso histórico deve-se ao atraso do Big Brother Brasil 22, que ficou no ar por cerca de 61 minutos a mais do que o programado. Desta forma, o longa Mulheres ao Poder começou a ser exibido apenas à 0h37, marcando 7,8 pontos. O atraso sem precedentes do BBB 22 gerou um efeito dominó na programação notívaga da emissora carioca.

O Jornal da Globo entrou no ar por volta das 2h29, resultando em seu pior número em 2022. A estreia da nova temporada de Conversa com Bial, que contou com a participação do ex-ministro Joaquim Barbosa, começou somente às 3h14, marcando 4 pontos de média.

Mulheres ao Poder mostra primeira Miss Mundo negra Foto: Reprodução/TV Globo

Até então, os piores números da história pertenciam ao seriado Small Axe (exibido em 22/11/2021) e aos longas Tomb Raider – A Origem (em 28/06/2021) e Han Solo – Uma História Star Wars (em 27/09/2021).

Mulheres ao Poder é um filme de cunho feminista que mostra o protesto de ativistas do Movimento de Liberação das Mulheres na competição Miss Mundo de 1970. O grupo ganha atenção enquanto Jennifer Hosten se torna a primeira mulher negra a vencer o título.

Fonte: Pleno News