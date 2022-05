Telegram: como desativar a notificação de novo usuário

O Telegram, o famoso concorrente do Whatsapp, é um aplicativo de mensagens gratuito disponível para iOS e Android. Apesar de ser semelhante ao “zap”, o app oferece algumas ferramentas e funcionalidades a mais que o rival, como o uso de bots e a criação de canais.

Porém, nem todos os diferenciais são exatamente adorados pelos usuários e algumas notificações podem ser um tanto incomodas. Um bom exemplo é o envio de uma notificação de novo contato sempre que um número salvo no seu telefone começa a usar o aplicativo, algo que pode ser muito irritante para pessoas com agendas telefônicas recheadas.

Como desativar notificações de novos contatos no Telegram

Se você não aguentar mais ser notificado sempre que um amigo ou conhecido começa a usar o app, saiba que o pesadelo é opcional. O Telegram oferece muitas opções de personalização, permitindo aos usuários até mesmo desligar notificações de novos contatos.

A seguir, mostramos como realizar o procedimento em telefones Android:

Abra o app do Telegram; No canto superior esquerdo, toque no ícone de menu; Selecione “Configurações” e toque em “Notificações e Sons”; Deslize a tela para baixo até a área descrita como “Eventos”; Desmarque a opção “Contato entrou para o Telegram”.

Desligar as notificações no iPhone é um pouco diferente. A seguir, você confere como desativar a notificação de novo contato em dispositivos iOS:

Com o app aberto, selecione “Configurações”; Toque em “Notificações e Sons”; Deslize a tela para baixo até o final; Desmarque a opção de “Novos Contatos”.

Além dos celulares Android e iOS, você também pode usar a ferramenta no navegador de internet. Abaixo, você pode ver como desativar as notificações no Telegram Web:

Com a versão web aberta, toque no ícone de menu no canto superior esquerdo; Clique em “Configurações”; Selecione “Notificações e sons”; Desça até “Outros” e desmarque a opção “Contato entrou para o Telegram”.

Religando as notificações

Caso mude de ideia, você ainda pode religar as notificações. Para isto, basta seguir os mesmos passos mas, no final, basta reabilitar a opção e você voltará a receber uma notificação quando seus contatos começarem a usar o app!

