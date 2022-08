Telegram cresce na Rússia após bloqueio de redes sociais

Em meio ao bloqueio de várias redes sociais no país, a Rússia não conseguiu ganhar a disputa com o aplicativo de mensagens Telegram. A plataforma tornou-se a principal vencedora dos bloqueios no território.

Recentemente, a Forbes Rússia publicou dados da pesquisa realizada pela empresa Mediascope. Por consequência da interrupção, os dados mostram que o público diário dentro do país, das redes sociais Instagram e Facebook – ambas da Meta -, diminuiu consideravelmente. Essa queda corresponde a 8% e aconteceu dentro do período dos sete meses de 2022.

Os dados coletados pela Mediascope são referentes a população da Rússia com idade maior ou igual a 12 anos. Foram realizados cálculos considerando sessões em qualquer horário e duração, inclusive casos onde o usuário entrou na plataforma e saiu rapidamente por notar que o app não estava funcionando corretamente em decorrência do bloqueio.

Queda de audiência no Instagram

O público do Instagram caiu em 21,5% só em março deste ano, de 30 milhões de usuários em fevereiro para 27,8 milhões no mês seguinte. Em abril, a queda foi mais bruta, restando apenas 14,2 milhões. Em julho, o registro de usuários diários mostrou 10,6 milhões.

Se tratando de sessões com duração de mais de 5 minutos, os usuários do Instagram diminuíram 41%, foram de 28,9 milhões para 16,9 milhões.

Queda de audiência do Facebook

Ao mesmo passo, os usuários diários do Facebook, com sessões de mais de 5 minutos, diminuíram 4,7 vezes. De 9 milhões, em fevereiro, foi para 1,9 milhões em julho. O número geral de usuários da plataforma em fevereiro era de 2,7 milhões e em julho ficou em 305 mil.

Ascensção do Telegram

O público médio do Telegram cresceu 66% em sete meses, estava em 25 milhões em janeiro e foi para 41,5 milhões por dia em julho. Com o bloqueio das outras duas redes, o Telegram foi claramente o mais beneficiado.

