Telegram disponibiliza calendário para busca por mídias em conversas

O Telegram recebeu novos recursos para agilizar a busca por mídias em conversas. Agora, os usuários podem procurar por fotos e vídeos enviados em uma visão de calendário. A atualização já está disponível para Android e iOS (iPhone e iPad).

A nova versão da rede social possui algumas novidades, como o calendário, onde o usuário consegue acessar diretamente os arquivos de um dia específico, e a possibilidade de filtrar a navegação para mostrar somente fotos, vídeos ou ambos.

O calendário é acessado pela visualização de mídias de conversas do Telegram, no menu de três pontinhos no canto superior direito, onde haverá a opção “Mostrar calendário”. Ademais, há os botões para aumentar ou diminuir o zoom das miniaturas das mídias em exibição na tela.

A opção de rolagem com maior velocidade é outra alternativa para agilizar a busca por arquivos no app. Quando a pessoa começar a rolar entre as mídias, o aplicativo vai exibir uma barrinha com a data dos arquivos no canto direito da tela. Ao arrastá-la para cima ou para baixo, será possível navegar entre as fotos e vídeos rapidinho.

Além disso, o Telegram apresentou outras novidades, como a opção para solicitar a entrada em grupos e canais. “Quando um usuário abre o link que tem as Aprovações de Admin ativadas, ele verá um botão para enviar um pedido de entrada que os admins podem gerenciar na nova barra no topo do chat”, explicaram. A atualização garante também para usuários do app para iOS, como adaptações no design.

Fonte: Blog Telegram