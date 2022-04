Telegram ganha som de notificação personalizável e bots de pagamento

O Telegram divulgou no sábado (16) uma atualização que traz importantes funcionalidades para o serviço de mensagens instantâneas. A primeira delas permite que os usuários personalizem qualquer som em um tom de notificação, desde o hino do seu time até miados do seu gatinho. Para isso, basta tocar em um pequeno arquivo de áudio ou mesmo mensagem de voz, para adicioná-lo à sua biblioteca de sons.

Outra novidade que chega ao Telegram é a possibilidade de mutar notificações durante períodos personalizados. Se antes os usuários só podiam pausar notificações por um período de oito horas ou dois dias, agora é possível suspender esses barulhinhos às vezes incômodos durante intervalos escolhidos pelo usuário, desde o horário de almoço, até o seu período de férias.

Primeiro aplicativo a permitir respostas mais fáceis e eficientes a mensagens encaminhadas, apenas deslizando-as para o lado para respondê-las, com direito a uma pequena visualização que leva à mensagem original, o Telegram estende o recurso agora ao iniciar mensagens. Assim, será possível incluir essas visualizações de resposta ao encaminhar mensagens para outros chats, para manter o contexto original da conversa.

“Revolução de bots”

O Telegram também atualizou a sua função de bots, que agora processam pagamentos em 15 diferentes provedores integrados, a partir do Google Play ou Apple Play. É possível, por exemplo, coletar feedbacks, expedir notificações, entre outras funções.

Para atingir esse nível de sofisticação, o Telegram está entregando aos desenvolvedores de bots novas ferramentas personalizadas que permitem a criação de “interfaces infinitamente flexíveis com JavaScript”, uma das linguagens de programação mais populares do planeta. Dá até para combinar interfaces com a variação do tema de cada usuário.

