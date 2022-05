Telegram pode lançar versão paga com recursos extras

A popularidade do Telegram vem aumentando nos últimos anos e hoje o mensageiro já é um dos apps mais baixados do mundo. Boa parte desse sucesso é por conta de uma série de recursos que não estão presentes em seu principal concorrente, o WhatsApp.

No entanto, para quem acha que o Telegram já tem tudo, o mensageiro planeja ainda mais recursos em uma espécie de versão “premium”, que seria acessada por uma assinatura paga. De acordo com o Android Police, a versão 8.7.2 do beta do Telegram para iOS cita o recurso chamado de “Telegram premium”.

Telegram premium pago

Os planos já são antigos, em 2020 a empresa falou pela primeira vez sobre a possibilidade de lançar uma versão “premium do aplicativo”, no entanto, na época não foram dados mais detalhes sobre os novos recursos que estariam presentes na nova versão da plataforma – e nem uma previsão de lançamento.

Agora, apesar das informações não serem oficiais, segundo o site, o Telegram Premium deve ter uma nova variedade de emojis e stickers exclusiva para assinantes. Além disso, um sistema mais robusto com avatares personalizados pode ser incluído na versão.

A notícia chega na mesma época em que uma versão paga é especulada no WhatsApp. Mas no caso do mensageiro da Meta, o recurso seria voltado para empresas e usuários da versão business do mensageiro. Assim como no caso do Telegram, não há previsão para esse modelo pago do WhatsApp ser lançado.

Fonte: Olhar Digital