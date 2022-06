Telegram Premium: app de mensagens lança plano de assinatura

Como já previsto, o Telegram finalmente lançou sua versão Premium, um plano de assinatura do aplicativo de mensagens que contará com recursos extras. O serviço deverá custar R$ 24,90 por mês.

Entre os principais benefícios para os pagantes, está o upload de arquivos de 4 GB e downloads mais rápidos, além da remoção de anúncios. A atualização também disponibilizou alguns novos recursos a usuários convencionais da plataforma.

Conheça as funções do Telegram Premium:

Uploads de 4 GB;

Downloads mais rápidos;

Criação de até 20 pastas de chat com até 200 chats em cada;

Possibilidade de entrar em 1.000 canais

Adicionar até 4 contas no mesmo app;

Fixar 10 conversas no topo da lista;

Salvamento de até 10 stickers favoritos;

Stickers exclusivos atualizados mensalmente;

10 novos emojis de reação;

Alteração da pasta padrão de início;

Fotos animadas no perfil;

Emblema de assinante Premium;

Ícones especiais;

Remoção de anúncios;

Transcrição de mensagens em áudio.

A assinatura poderá ser feita no próprio aplicativo do Telegram. Basta atualizar o app e entrar na aba de configurações, em seguida, tocar em “Telegram Premium” para conhecer as regras do serviço de assinatura. PUBLICIDADE

Durante o anúncio, o Telegram também comemorou a marca de 700 milhões de usuários ativos mensalmente. “Hoje é um dia importante na história do Telegram — significando não apenas um novo marco, mas também o início da monetização sustentável do Telegram”, diz o comunicado.

E como já dito, a plataforma de mensagens também lançou alguns recursos para os usuários não pagantes. São eles:

Solicitações de participação para grupos públicos;

Selos de verificação nos chats;

Bots agora podem incluir foto ou vídeo na área de “sobre”;

Melhorias nas prévias de chat no Android;

Salvamento automático na galeria no Android;

Mais de 100 correções e otimizações gerais;

Capacidade de enviar arquivos de até 2 GB ou 4 GB no iOS de outros apps;

Criação de foto de perfil animada no macOS.

Fonte: Olhar Digital