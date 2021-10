Telegram recebeu 70 milhões novos usuários após queda do WhatsApp

As redes sociais do Facebook caíram nesta segunda-feira (4) e outras plataformas apresentaram instabilidades. Durante o período de cerca de sete horas de apagão, muitos usuários aderiram à plataforma do Telegram para tentar se comunicar, de forma que a empresa experimentou um aumento recorde no registo de atividades, recebendo mais de 70 milhões de novos usuários.

O dado foi anunciado por Pavel Durov, CEO da plataforma, em seu canal do Telegram. No comunicado, Durov se diz muito orgulhoso em como sua equipe lidou com a chegada dos milhões de “refugiados” do WhatsApp, apesar de usuários da América terem experimentado lentidão no aplicativo.

Durov aproveitou a oportunidade para pedir aos usuários existentes que recebessem os amigos recém-chegados, e que se certificassem de mostrar porque o Telegram está “anos-luz” à frente dos outros aplicativos de conversa instantânea.

O CEO ainda aproveitou para alfinetar a concorrência e disse: “Para os novos usuários, eu gostaria de dizer isso — bem-vindos ao Telegram, a maior plataforma independente de mensagens. Não o deixaremos quando os outros o farão”.

Fontes

Telegram