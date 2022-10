Teleguiado? De Bruyne persegue recorde de assistências com ‘fator Haaland’

A temporada 2022/23 começou há cerca de dois meses na Inglaterra, e o assombro é geral com o desempenho de Erling Haaland pelo Manchester City. Menos badalado nesta temporada por não marcar tantos gols, mas estrela da companhia por vários anos, Kevin De Bruyne também tem início de trajetória irretocável, com passes decisivos.

Em apenas 11 jogos disputados até aqui, entre Supercopa Inglesa, Premier League e Liga dos Campeões, De Bruyne já contabiliza uma dezena de assistências. Somente em três jogos o belga passou em branco nos passes para gol e, nos últimos cinco duelos, chegou a incríveis sete assistências.

Como não poderia deixar de ser, o alvo “favorito” de Kevin De Bruyne até o momento é justamente o cometa Haaland. Foram cinco assistências que aconteceram diante de West Ham, Aston Villa, Sevilla, e Manchester United, na goleada deste fim de semana, com direito a dois gols com dobradinha passe de De Bruyne, gol de Haaland.

Depois das duas assistências contra os Red Devils, De Bruyne já chegou a oito passes na Premier League e lidera a estatística com o dobro dos vice-líderes Bernardo Silva, também do City, e Bukayo Saka, do Arsenal.

O recorde de passes para gol no Campeonato Inglês é dividido entre o próprio De Bruyne, na temporada 2019/20, e Thierry Henry, na temporada 2002/03, ambos com 20 assistências. Desde que chegou à Manchester, a melhor marca do meia de 31 anos é de 22 assistências na citada temporada 19/20. Na carreira, o melhor ano de De Bruyne em termos de assistências aconteceu em 2014/15, com 25 passes em 51 jogos pelo Wolfsburg.

Mesmo em seu momento mais “garçom” na carreira, De Bruyne atingiu média de 0,5 passes para gol/jogo. Em 2022/23, o belga soma a incrível média de 0,90 assistências por jogo, pavimentando o caminho para a principal temporada da carreira em passes decisivos.

Com a dupla De Bruyne e Haaland afiada mais uma vez, o técnico Pep Guardiola foi perguntado após o atropelo diante do United sobre as diferenças entre Erling Haaland e Lionel Messi, antigo comandado no Barcelona.

“A diferença é que, talvez, o Haaland precise dos seus colegas de equipe para fazer aquilo que faz. É inacreditável. O Messi tem a habilidade de fazer tudo sozinho”, sentenciou Guardiola. Com um companheiro de equipe do calibre de Kevin de Bruyne, a vida de Haaland certamente fica mais fácil…

