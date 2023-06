Tem algo errado

Tem muita gente observando o que acontece em alguns clubes paraenses de futebol. Um cara que não jogava mais, com 38 anos, é contratado por mais de R$ 60.000,00. Outro que joga sete partidas, nunca fez um gol e nunca deu uma assistência e ganha R$ 70.000,00. Ele vivia bichado no outro clube e agora vai fazer artroscopia no joelho; um time que tem uma folha de pagamento de mais de R$ 1.200000,00 e tinha jogador que ganhou um salário de R$ 80.000,00 e não jogou nenhuma partida, mas ficou um ano e alguns meses só sentado no banco e reservas. Brincadeira, né?