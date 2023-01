Tem mais um Chromecast com Google TV vindo aí

Na mais recente prévia de atualização do aplicativo Google Home, um curioso dado sugere que a companhia está trabalhando em um novo Chromecast com Google TV. No código do update, há a referência a um dispositivo com o nome YTC, que está ao lado de outras nomenclaturas como a YTV e YTB. Ambos referentes a modelos anteriores do gadget de streaming.

Conforme a matéria do 9toGoogle, é possível pensar que a gigante de buscas está planejando um produto para substituir seu topo de linha. Ele teria melhores especificações, o que resultaria em um desempenho mais consistente e, talvez, um maior armazenamento interno.

Mesmo sem apresentar muitos detalhes, a descoberta deixa os entusiastas da marca bastante animados. Isso porque o Google colocou nas lojas em 2022 uma versão mais em conta do aparelho. Essa opção não oferece o 4K do modelo de 2020, homologado pela Anatel em setembro de 2022, sendo direcionada aos usuários menos exigentes.

Por outro lado, como o Chromecast com Google TV 4K já tem dois anos de vida, pode ser que até o fim de 2023 nasça o seu sucessor. Este seria, provavelmente, o de nomenclatura YTC, como está no código do app do Google Home.

Como nenhuma informação oficial foi divulgada empresa, ainda deverá levar um tempo para descobrirmos qual nome super original será usado no gadget.

Chromecast precisa de atualizações

Mesmo sendo um dispositivo interessante, a opção da gigante de buscas ainda fica atrás do Amazon Fire Stick e do Roku na graça popular brasileira. Os motivos são bastante óbvios, como a falta de uma disponibilidade oficial do aparelho do Google e o preço.

Entretanto, quem usa o Chromecast tem, muitas vezes, as mesmas reclamações. Uma delas é o armazenamento interno pequeno de 8 GB, o que limita os downloads dos usuários. Outro ponto é a performance, já que ele vem mostrando sua idade a cada dia.

Os fãs clamam por uma segunda entrada USB-C, pois sem ela, é necessário adquirir alternativas para aumentar o espaço interno ou adicionar acessórios ao dongle. Contudo, dependendo da opção de periférico, a entrada Ethernet pode ficar coberta, o que não ajuda em nada.

Seja como for, se pensarmos em todas as necessidades atuais do gadget, faz todo o sentido esperar ansiosamente por uma novidade da companhia americana.

Você ficaria interessado em dar uma chance para um novo modelo do Chromecast com Google TV?

Fonte: IG/Foto: Ricardo Syozi