Tempo em Belém no Círio de Nazaré será de céu claro e parcialmente nublado

Com o Círio já na porta, é bom ficar por dentro das condições do tempo para está sexta-feira(7) até o domingo dia 9 de outubro, quando ocorre o Círio de Nazaré na capital paraense. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), nestes dias serão climaticamente variáveis na Região Metropolitana de Belém.

No Pará o tempo será com sol entre nuvens, muito calor e sensação de abafado pela parte da manhã, com baixa possibilidade de chuva durante os eventos diurnos, quando ocorrem as procissões preparatórios e o próprio Círio de Nazaré. Já pela tarde no domingo (9), há previsões de chuvas no final da tarde com chances de seguir no início da noite.

De acordo com o meterologista Saulo Carcavolho, coordenador do Núcleo Hidrometerorologico, da Semas, o cenário chuvoso de final da tarde é decorrente das caracteristas de aquecimento diurno do solo. “Culminando com aumento expressivo da instabilidade atmosférica pela tarde e que somado com o encontro de massas de ar de umidade vindas do oceano Atlântico geram a combinação necessária para formação de chuvas intensas a rápidas na RMB. Tais condições também englobam a região Nordeste do Pará”, avalia.

Conforme a explicação dos meterologistas da Semas explicam que nas manhãs de sexta-feira (7) e no dia da Romaria Rodoviária e fluvial, sábado (8), devido à relativa estabilidade do tempo, gerada pela dinâmica de circulação atmosférica sobre o Pará e o Atlântico são esperados bom tempo e baixa possibilidade de chuva ao longo do período diurno. Pela tarde e noite de domingo (9), sistemas convectivos originados pela borda de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) no Nordeste Brasileiro combinado com a circulação sobre o Amazonas geram um cenário propicio para sistemas convectivos, chuvas e trovoadas isoladas em diferentes localidades do Nordeste paraense, algumas localidades do Leste e parte do Sudoeste paraense.

A Região Metropolitana de Belém indica que as manhãs de sexta-feira (7), sábado (8) e domingo (9) apresentam tempo bom com céu claro e parcialmente e sem ocorrência de precipitação. Na tarde de hoje é esperado tempo bom, céu parcialmente nublado e sem chuva mas no sábado e domingo, as condições atmosféricas serão mais instáveis, com céu variando de parcialmente nublado a encoberto. Nos finais da tarde, são esperadas ocorrências de chuvas e possíveis trovoadas.

Na noite de hoje (07), a previsão aponta condições boas do tempo com céu parcialmente nublado e sem precipatação, porém, no sábado e domingo, o inicio das noites será marcado por céu parcialmente nublado a encoberto, com chuvas isoladas.

Em Belém, temperaturas do ar com máximas variando de 33°C a 34ºC, mínimas em torno de 23ºC e umidades relativas do ar oscilando de 55% a 100%.

