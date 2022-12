Temporada de cruzeiros deve injetar R$ 46 milhões na economia de Santarém

A temporada de cruzeiros voltou à Santarém, no oeste do Pará, região do Baixo Amazonas. Suspensa desde 2020, em virtude da pandemia da covid-19, nesta edição 2022/2023, estão previstos 23 navios que devem trazer ao município cerca de 28 mil turistas. Juntos, devem injetar R$ 46 milhões na economia local. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) está apoia com várias ações a chegada desses cruzeiros internacionais.

Os navios são oriundos principalmente dos Estados Unidos, Inglaterra, Holanda e Alemanha. O transatlântico Insígnia, da empresa marítima Oceania Cruises, foi o primeiro navio que ancorou no porto Companhia Docas do Pará (CDP) na última quinta-feira (24). À bordo, estavam 803 turistas e 400 tripulantes. O segundo foi o Cruzeiro Seven Seas Navegator, que aportou no domingo, 27, com 557 turistas e 345 tripulantes. Já o navio Voledam aportou na segunda-feira, 28, trazendo 1.718 turistas e 647 tripulantes.

O turismo náutico é a designação dada as atividades náuticas de aspecto turístico e se dividem em dois grupos ou categorias principais: cruzeiros, atividade executada recorrendo a paquetes/navios de passageiros de maior porte com percursos e rotas internacionais, escalando diversos portos e as atividades turísticas com embarcações de menor porte como a operação de embarcações que transportam passageiros com intuito meramente lúdico (passeio, estadia a bordo, pesca, etc.), e o aluguel de embarcações com ou sem tripulação.

Os protocolos sanitários da passagem dos navios exigem testagem e vacinação dos passageiros e tripulantes antes do começo da viagem. Santarém é privilegiada, pois os navios passam pela cidade tanto na ida quanto no retorno das rotas, aportando no retorno final em Alter do Chão.



O secretário municipal de Turismo, Alaércio Cardoso, ressalta que a temporada 2022/2023 superou as de anos anteriores e está oferecendo emprego e renda para centenas de pessoas em diversos segmentos econômicos.

“Hoje, Santarém é o município que mais recebe navios transatlânticos de turistas na região norte. Está à frente de Belém e de Macapá, pois o município tem uma posição estratégica tanto na subida quanto na descida do Rio Amazonas. Haverá dias de chegadas simultâneas em Santarém e em Alter do Chão com os navios aportados. A nossa expectativa é de que na temporada 2023/2024 já estejamos recepcionando com o novo CAT em Alter do Chão”, informou Cardoso.

A temporada 2022/2023 está com rota em Santarém até abril de 2023.

TEMPORADA 2022/2023

Santarém/CDP

26 de dezembro – Marina, 1447 turistas, 800 tripulantes.

15 de janeiro – Viking Sea, 930 turistas, 465 tripulantes.

21 de janeiros – Viking Sea, 930 turistas, 465 tripulantes.

28 de fevereiro – Viking Sea, 930 turistas, 465 tripulantes.

02 de março – Volendam, 1718 turistas, 647 tripulantes.

06 de março – Viking Sea, 930 turistas, 465 tripulantes.

09 de março – Seaboum Quest, 540 turistas, 330 tripulantes.

27 de março – Seaboum Venture, 264 turistas, 120 tripulantes.

28 de março – Seven Sears Voyage, 777 turistas, 447 tripulantes.

06 de abril – Seven Sears Navigator, 557 turistas, 447 tripulantes.

20 de abril – Seaboum Venture, 264 turistas, 120 tripulantes.

Santarém/Alter do Chão

02 de dezembro – Seven Seas Navigator, 557 turistas, 345 tripulantes.

03 de dezembro – Violendam, 1718 turistas, 647 tripulantes.

07 de março – Violendam, 1718 turistas, 647 tripulantes.

14 de março – Seaboum Quest, 540 turidtas, 330 tripulantes.

23 de março – Seven Seas Voayage, 777 turistas, 447 tripulantes.

11 de abril- Zaandam, 557 turistas, 345 tripulantes.

Imagens: Agência Santarém