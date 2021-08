Temporário: Marcos Mion já tem data para deixar o Caldeirão

Com estreia no Caldeirão marcada para o dia 4 de setembro, o apresentador Marcos Mion tem data para se despedir da atração. O último episódio comandado pelo comunicador está previsto para ocorrer no dia 25 de dezembro, segundo informações do Observatório da TV.

No Multishow, porém, ele tem inúmeros projetos para 2022, que incluem “um reality, um programa semanal, transmissões de festivais e outras novidades que serão divulgadas em breve”. O canal por assinatura também pertence ao Grupo Globo.

A passagem pelo Caldeirão durará quatro meses, e renderá ao apresentador cerca de R$ 1,5 milhão. O seu salário mensal será de R$ 400 mil.

Ainda de acordo com o Observatório, o Caldeirão contará com os quadros Essa Você Sabe, em que os convidados precisam adivinhar a música apenas pela melodia; Isso a Globo Mostra, em que o apresentador comenta cenas marcantes da programação da emissora; e o já conhecido Tem Ou Não Tem, que agora terá a participação de celebridades.

