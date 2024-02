Tenente-coronel desmaia ao ser alvo de operação da PF

O tenente-coronel Guilherme Marques Almeida desmaiou ao ser surpreendido por policiais federais no âmbito da Operação Tempus Veritatis, deflagrada na manhã quinta-feira (8), no Distrito Federal, em Goiás e outros oito estados. O mandado foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O oficial militar é comandante do 1º Batalhão de Operações Psicológicas do Exército, com sede em Goiânia. Ele foi socorrido às pressas após o desmaio e se recuperou em seguida, tendo até mesmo colaborado com os agentes durante as buscas.

Guilherme é um dos alvos da Operação Tempus Veritatis. A suspeita que cai sobre o oficial é a de contribuir com as ações que resultaram nos atos de 8 de janeiro.

O Batalhão de Operações Psicológicas, uma unidade estratégica, é vinculado ao Comando de Operações Especiais do Exército. A unidade passou para o comando do tenente-coronel de infantaria Marques de Almeida no início deste ano.

Fonte: Pleno News/ Foto: Divulgação/Exército Brasileiro