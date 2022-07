Home Polícia

Tenente da PM do Pará e empresário são presos em Portugal com cocaína dentro de açaí: vídeo

por Emanuel Maciel

01/07/2022

Momento da prisão dos envolvidos pela polícia judiciária portuguesa. As prisões do tenente da PM e do empresário de Barcarena estão tendo grande repercussão no Pará

Dois paraenses, o empresário Marco Antonio Faria Junior e o tenente da Polícia Milita,r Aderaldo Pereira de Freitas Neto, foram presos em Lisboa pela Polícia Judiciária de Portugal, na Operação “Norte Tropical”, sob a suspeita de participação no tráfico internacional de drogas.

O carregamento ilegal de cocaína estaria escondido em cargas de açaí e teria saído do Porto de Vila do Conde, em Barcarena. Esse porto, há tempos, é um corredor do tráfico de drogas do Brasil para a Europa.

A dupla faria parte de um esquema maior comandado por Ruben Oliveira, conhecido como “Xuxas”, que é um dos maiores traficantes de Portugal, e por Sérgio Carvalho, também conhecido como “Escobar brasileiro”. Ambos também já foram presos.

A autoridade portuguesa informou ainda que a droga apreendida estava em um “carregamento de açaí congelado, que havia chegado recentemente a Portugal num contentor marítimo, proveniente de um país da América Latina”.

Segundo a polícia, existem ainda “fortes suspeitas de integrarem uma organização criminosa que se dedica à introdução de grandes quantidades de cocaína no continente europeu”.

Procurado pelo Ver-o-Fato, o promotor militar Armando Brasil informou que na segunda-feira já tomaram medidas cabíveis para abertura de Inquérito Policial Militar (IPM), que poderá redundar na expulsão do tenente dos quadros da PM paraense.

“O fato de ele estar preso em Portugal não elide essas providências que irei tomar, com base na lei”, resumiu Brasil.

Veja o vídeo do momento da prisão:

