‘Tenho minha vida de volta’: as reações de Johnny Depp e Amber Heard a veredito em caso de difamação

Após vencer o processo de difamação que movia contra sua ex-mulher, a atriz Amber Heard, o ator Johnny Depp disse que a decisão do júri “devolveu sua vida” a ele.

Por sua vez, Heard declarou estar de “coração partido” com o veredito, decisão que atribuiu ao “poder” e “influência” de Depp, e disse se tratar de um “retrocesso” para mulheres que denunciam abusos.

O veredito foi divulgado na quarta-feira (1/6) depois de mais de um mês de depoimentos em um tribunal na Virgínia, Estados Unidos.

“Alegações falsas, muito sérias e criminais foram feitas a mim através da mídia, o que desencadeou uma enxurrada interminável de ódio, embora nenhuma acusação tenha sido feita contra mim. Tudo isso rodou o mundo duas vezes em um nanossegundo e teve um impacto na minha vida e na minha carreira”, disse Depp em um comunicado após o decisão ser anunciada.

“E, seis anos depois, o júri me deu minha vida de volta.”

O júri considerou que Heard difamou seu ex-marido em um artigo do Washington Post de 2018 no qual ela escreveu sobre ser “uma figura pública que representa o abuso doméstico”.

De acordo com a decisão, as afirmações de Heard são falsas e foram difamatórias porque tratavam especificamente de seu relacionamento com Depp, apesar de ela não ter citado o ator diretamente.

“Minha vida, a vida dos meus filhos, a vida das pessoas mais próximas a mim e também a vida das pessoas que por muitos e muitos anos me apoiaram e acreditaram em mim foram mudadas para sempre. Tudo em um piscar de olhos”, prosseguiu Depp.

O ator disse que sua decisão de seguir com o caso, mesmo diante dos “obstáculos legais que enfrentaria e o inevitável espetáculo” em que se transformaria a sua vida pessoal, foi tomada após uma “reflexão considerável”.”Desde o início, o objetivo era revelar a verdade, independentemente do resultado. O melhor ainda está por vir e um novo capítulo finalmente começou.”

‘Decepção’

Legenda da foto,Amber Heard: Decisão é ‘retrocesso’ para mulheres que denunciam abusos

Depp foi considerado, no entanto, culpado de uma das três acusações de difamação feitas por Heard fez contra ele após o ator ter entrado com uma ação contra ela. Neste caso, por causa de declarações feitas por um dos seus advogados.

O veredito contra Amber Heard contrariou as previsões de muitos especialistas e foi ainda mais surpreendente porque ela havia vencido uma ação contra Depp no Reino Unido há dois anos.

Em sua primeira declaração pública após o veredito, Amber Heard afirmou que “a decepção que sinto hoje está além das palavras”.

“Estou com o coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para enfrentar o poder, a influência e a influência desproporcionais de meu ex-marido”, declarou em nota divulgada à imprensa.

“Estou ainda mais desapontada com o que esse veredito significa para outras mulheres. É um retrocesso. Uma volta ao passado quando uma mulher que se manifestou e denunciou poderia ser envergonhada e humilhada publicamente. Isso vai contra a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério.”

Para a atriz, os advogados de Depp conseguiram fazer com que o júri ignorasse uma questão-chave, sobre da liberdade de expressão e evidências conclusivas que levaram à vitória da Justiça britânica.

“Estou triste por ter perdido este caso. Mas estou ainda mais triste porque pareço ter perdido um direito que eu achava que tinha como americana – de falar livre e abertamente.”

Fonte: BBC News