Tênis de mesa: Calderano retoma 3º lugar e Bruna vira top 30 mundial

A terça-feira (29) foi de boas notícias para o tênis de mesa brasileiro. Na atualização do ranking da Federação Internacional da modalidade (ITTF, sigla em inglês), Hugo Calderano reassumiu o terceiro lugar no masculino, igualando o melhor posto da carreira, enquanto Bruna Takahashi se tornou a primeira mulher do país entre as 30 do mundo, na 30ª colocação. Eles ganharam uma posição em relação à lista anterior.

No primeiro dia de volta à terceira posição, Calderano também celebrou a classificação às oitavas de final do WTT (sigla para World Table Tennis) Star Contender de Doha (Catar), etapa do circuito mundial de tênis de mesa. O brasileiro reencontrou o alemão Qiu Dang (25º), que o tinha derrotado na última sexta-feira (25), nas quartas de final do WTT Contender, também em Doha. Desta vez, melhor para o carioca, que venceu por três sets a dois (11/7, 7/11, 11/9, 9/11 e 11/6).

Nas quartas de final, ele terá pela frente o sueco Kristian Karlsson (23º), em data e horário a serem confirmados. O canal da WTT no YouTube transmite parte do Star Contender.

Pelo mesmo torneio, mas na chave feminina, Bruna não resistiu à sul-coreana Joo Cheonhui (1100ª) e caiu nas oitavas de final, superada por três sets a um (9/11, 11/5, 7/11 e 8/11). A adversária da paulista joga como profissional há apenas um ano e tem sido a sensação do circuito mundial. Na fase anterior do Star Contender, ela eliminou Doo Hoi Ken (oitava do mundo), de Hong Kong, medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio (Japão).

Entre os homens, onde o país tem cinco atletas no top-100, Gustavo Tsuboi desceu uma posição e aparece em 45º. Vitor Ishiy (53º), Eric Jouti (81º) e Thiago Monteiro (91ª) mantiveram as respectivas colocações. No ranking feminino, Caroline Kumahara (109º) e Jessica Yamada (135ª) subiram um posto na atualização desta terça.

