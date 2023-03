Tenista paraense participa de projetos sociais, junto com o campeão do Rio Open 2023

A equipe MM Tênis esteve presente no Rio de Janeiro para acompanhar o maior torneio de tênis da América Latina ‘Rio Open 2023’, onde participaram tenistas de nível mundial como Carlos Alcaraz, Cameron Norrie, Thiago Monteiro, Dominic Thiem, Marcelo Melo entre outros. A equipe também teve convite muito especial para participar de uma atividade do Projeto Social Escolinha do De Paula na Favela da Rocinha, onde o atleta do Instituto MM Tênis, Márcio Júnior, teve a oportunidade de bater uma bola com o campeão do Rio Open 2023, Cameron Norrie, nº 13 do ranking mundial.

Márcio Jr, 14 anos, campeão de duplas Açaí Bowl G1 14 anos, campeão paraense da terceira classe, tem bom calendário de tênis. No mês de abril participa do campeonato estadual. Em maio, do campeonato brasileiro e do campeonato do Cosat.

Marcinho, como é conhecido, fechou o ano de 2022 como um dos melhores do tênis paraense. Premiado pela FPT em 2 categorias. Finalizou a 3a Classe Adulta de 2022 invicto.

Foi segundo na categoria 14 anos; campeão de Duplas G1 Açaí Bowl. Apesar de não contar com apoio ou patrocínios dos órgãos oficiais segue, obstinado, na busca do pódio mais alto do tênis nacional.

Imagem: MMTênis/Divulgação