Tensão na Ucrânia: EUA envia 3 mil soldados à Europa Oriental

Em meio à tensão da crise na Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, irá enviar nos próximos dias cerca de 3 mil soldados para a Europa Oriental. Recentemente, a Rússia e a Belarus têm executado exercícios militares na fronteira com a Ucrânia.

Os EUA se preocupam com uma possível invasão da Rússia à Ucrânia e já alertaram que caso a hipótese se concretize irá tomar as medidas que julgar necessárias para defender a soberania do país aliado. O país norte-americano também afirmou que dará uma “resposta firme” caso Belarus apoie a Rússia em um avanço militar neste sentido.

Dos 3 mil soldados americanos, 2 mil serão enviados às bases na Polônia e na Alemanha. Além disso, mais de mil soldados que já estão em bases europeias serão deslocados para a Romênia, braço da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) mais próximo da Rússia.

Nesta terça-feira (1º), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a adesão da Ucrânia à Otan pode levar a uma guerra entre a Rússia e a aliança militar pelo controle da península da Crimeia. Ele também acusou os EUA de tentar empurrar a Rússia para uma guerra.

Com o aumento da tensão, os EUA ordenou na última segunda-feira (2) que as famílias dos funcionários do governo que estiverem no território da Belarus deixem o país. O acúmulo de cerca de 5 mil tropas russas na fronteira da Ucrânia com a Rússia e com Belarus levou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, a acreditar que “a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento”.

Fonte: Pleno News