Tentativa de assalto no centro de Belém pretendia roubar R$ 1 milhão do Banpará

Uma ação coordenada pela Polícia Civil do Pará impediu um roubo a um caixa eletrônico do Banpará localizado dentro do hospital Ophir Loyola, em Belém, nesta quinta-feira, 29. Equipes da Divisão de Homicídios (DH) e da Delegacia de Repressão de Furtos e Roubos (DRFR) estavam monitorando há 30 dias o grupo criminoso que planejava roubar em torno de R$ 1 milhão no ataque.

Durante a ação, quatro pessoas foram presas e, ao confrontarem com a polícia, outras três foram atingidas e morreram. Entre os participantes do grupo que não resistiu estava um líder de uma organização criminosa, identificado como Jefferson Juvência Campo, vulgo ‘Nego Jefferson’, foragido do sistema prisional, que também era acusado de cometer atentados, sendo homicídios tentados e consumados contra agentes de segurança pública no Estado, sendo investigado ainda na operação Medusa. Ele respondia a mais de dez processos criminais, entre roubo e tráfico de entorpecentes, por exemplo. Um outro integrante usava, inclusive, um crachá falsificado da unidade hospitalar.

De acordo com as investigações, a quadrilha planejava o assalto para captar recursos para o cometimento de novos crimes, como explica o delegado-geral, Walter Resende. “É uma quadrilha articulada que atua tanto na questão de homicídios, como também de assaltos. Certamente é uma grande baixa para o grupo criminoso. Eles precisam de dinheiro para financiar suas ações criminosas e esse assalto de hoje pelo o que se tem conhecimento, pretendiam roubar de R$800 mil a R$ 1 milhão, o que serviria para que eles pudessem incrementar suas ações e comprar armas para executar outros crimes aqui no Estado. Junto ao material que foi apreendido, como carros, por exemplo, aprendemos aparelhos celulares que vão ser importantes na nossa investigação”, informou.

Fonte: Roma News