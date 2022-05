Tentativa de estupro de funcionária e furto de dendê denunciados à Polícia

Não obstante as ações da Ouvidoria Agrária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na pessoa do desembargador Mairton Marques Carneiro, na busca de um consenso para o conflito que envolve indígenas, quilombolas, ribeirinhos e a empresa Brasil Bio Fuels Reflorestamento, Indústria e Comércio S/A (BBF RIC), como uma novela, cada dia, ocorre um novo capítulo. Somou-se aos inúmeros crimes de furtos de frutos de dendê das fazendas da empresa localizadas nos polos dos municípios de Acará e Tomé-Açu, no nordeste do Pará, a tentativa de estupro de uma funcionária, fato já devidamente registrado em Boletim de Ocorrência Policial.



Como é de domínio público, os atos de vandalismo, ameaças, retenção de reféns, imbróglio na Justiça que busca pareceres dos Ministérios Públicos Estadual e Federal para poder chegar a um denominador comum, com ajuda dos inquéritos da Polícia Judiciária, levou, em abril deste ano, o desembargador Mairton Marques Carneiro a fazer uma reunião no Fórum de Tomé-Açu, onde ele ouviu todas as partes. Na ocasião, o ouvidor agrário do TJPA formou um comitê que tem a missão de encontrar uma solução de causa. Foi dado, na ocasião, prazo de 30 dias – que já venceu -, para que o referido comitê se reportasse ao desembargador. Entretanto, até o fechamento desta reportagem, não havia qualquer pronunciamento de nenhuma das partes.



Todavia, todas as semanas, são registrados, pela Segurança Patrimonial da empresa BBF, nas delegacias de Polícia Civil de Tomé-Açu, Acará e Quatro Bocas, inúmeras ocorrências reportando frutos de dendê nos polos da empresa, além de roubos de tratores, destruição de fazendas, incêndios a veículos, depredação de carros de funcionários, entre outros crimes.



TENTATIVA DE ESTUPRO

De acordo com relatos feitos na polícia, a Segurança Patrimonial do polo Tomé, na tarde de sexta-feira, 20/05/2022, foi informada pela funcionária Fabrine Silva Camargo, lotada área técnica, que quando realizava serviço de levantamento na parcela G28/29, na fazenda Carolina, ela foi atacada por um homem encapuzado e com uma arma de fogo em punho tipo espingarda, que tentou lhe agarrar a força. Assustada, a mulher conseguiu se esquivar do indivíduo e correu para pedir ajudar para uma mulher que ia passando.



Na ocasião, conta Fabrine que se dirigiu até o P1 da agrovila, onde comunicou o fato e foi orientada a registrar o boletim de ocorrência.



Diante da situação, a segurança seguiu para a Fazenda Carolina, onde realizou buscas com intuito de localizar o autor da tentativa de estupro. Fabrine, juntamente com o seu coordenador Igor Barros, foram para a delegacia de Quatro Bocas para registrar a queixa acerca do ocorrido.



MAIS CRIME DE FUTO

Menos de 24 antes desse episódio, o delegado Ricardo Menezes, da Delegacia de Concórdia do Pará, na região de Tomé-Açu, recebeu a denúncia de um novo caso de tentativa de furto de frutos de dendê do interior da fazenda Asseiro (Bucaia), estando envolvidos Lucas da Silva Monteiro, Cleberson Carneiro da Silva, Edilson da Silva, Rosenildo Rodrigues e um homem identificado por Felizeu. Eles entregariam a um homem conhecido por Pedrinho do 26, em Bujaru, município vizinho, o equivalente a 12 toneladas de frutos de dendê, recebendo cerca de 400 reais por tonelada. Posteriormente, a mercadoria seria revendida para empresas que estão receptando os frutos furtados do interior das fazendas pertencentes à BBF, conforme relatou em Boletim de Ocorrência na Polícia o técnico em segurança empresarial Eledilson Formigosa Cabral.



Ele explicou diante do delegado Ricardo Menezes que os fatos se passaram na última quinta-feira, 19, por volta da 15h30, quando ele foi informado acerca do achado de montes de frutos extraídos, prontos para serem embarcados possivelmente por ladrões. Um grupo de funcionários e seguranças se destacou para o local, tendo flagrado o pessoal liderado por Lucas Monteiro, que disse ser morador da Comunidade do Bucaia e que eles tinham direito de recolher os frutos.



TENSÃO

Assim, começou uma nogociação, tendo o grupo sido conscientizado que ali era área privada e que o que eles estava fazendo tipificava crime de furto, artigo 155 do Códido de Processo Penal, mas a situação acabou engrossando, dado que apareceu outro grupo com aproximadamente 25 homens que diziam que tomariam posse da área. Posteriormente, conta Eledilson Cabral, apareceu o assessor da prefeitura de Concódida do Pará identificado por Moisés Carneiro, que tentou usar a força política para liberar os frutos roubados e as pessoas previamente identificadas.



Apesar da situação, os seguranças conseguiram evitar o furto e comunicaram mais essa ocorrência, na Polícia, com pedido de providências, por entender que a situação fica cada vez mais tensa na região, mesmo porque, para a empresa “as Polícias não fazem o seu papel de garantir a segurança pública, não apuram os crimes e isso faz com que mais e mais criminosos apareçam e pratiquem crimes”.



Assim, o “o que hoje parece uma problema grave que só afeta a empresa BBF, em breve irá se estender não só a outras empresas, mas às outras comunidades”.

Imagens: Reprodução