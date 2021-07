Tentativa de roubo com refém termina com assaltante morto no RJ – Vídeo

Uma tentativa de roubo a uma loja de celulares terminou com o assaltante morto após ele fazer uma pessoa refém na manhã desta quarta-feira (7) em Angra dos Reis (RJ).

Segundo as informações passadas pela Polícia Militar, o caso aconteceu em um estabelecimento na Rua do Comércio, no Centro da cidade.

Ainda de acordo com a PM, três criminosos participaram do assalto. Após a chegada dos policiais, dois suspeitos se entregaram, mas o terceiro, de 20 anos, saiu da loja com uma mulher feita refém.

Quando o criminoso chegou à Rua Coronel Carvalho com a mulher, um policial civil à paisana conseguiu atirar no assaltante e liberar a refém. O agente, que passava pelo local, aproveitou um momento de distração do homem para efetuar o disparo.

Segundo a PM, o baleado chegou a ser levado para o Hospital da Japuíba, mas não resistiu e morreu. Com ele foi apreendida uma pistola calibre 9 mm.

Segundo o agente contou à equipe de reportagem da TV Rio Sul, ele teria efetuado três disparos e, pelo menos, um acabou atingindo a cabeça do rapaz. A perícia esteve no local para levantar mais detalhes.

A vítima não se feriu fisicamente. Ela ficou sob a mira da arma por, pelo menos, 15 minutos até ser libertada.

Os dois presos foram levados para a delegacia de Angra. Um quarto suspeito, que esperava os outros três em um carro, conseguiu fugir e continua sendo procurado.

Fonte: RondôniaNews / PorAngela Cristina ferla Gonçalve