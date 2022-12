Terapia aquática garante desenvolvimento físico aos usuários do CIIR, em Belém

Dentre as variadas terapias oferecidas no serviço em saúde no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), em Belém, uma delas, a Terapia de Estimulação Precoce, realizada na piscina do Bloco C, no Centro Especializado em Reabilitação (CER IV) promove alegria e diversão ao mesmo tempo em que estimula o desenvolvimento dos pequenos usuários.

A atividade aquática tem o objetivo de mudar um pouco a rotina terapêutica dos reabilitandos, tirando-os de dentro da sala de terapia.

“Essa é uma das formas de fazer uma atividade diferenciada, de acordo com a aceitação de pais e responsáveis. No local, os acompanhantes entram na piscina junto com os usuários sob a supervisão dos terapeutas para os exercícios propostos”, pontua Claudia Silva, musicoterapeuta no CIIR.

Direcionada pela Fisioterapia, a atividade envolve ainda as áreas de Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia e a Musicoterapia, que juntas, trabalham a parte física como a coordenação motora em dois segmentos.

“A terapia atua com a coordenação motora fina, que fortalece o tato, estimulando a criança a pegar objetos e segurá-los. Existem bebês que não abrem a mão, desta forma, a terapia ajuda no estímulo ao movimento. A motora grossa ou ampla já incentiva o desenvolvimento dos braços e pernas, no caminhar, por exemplo”.

A profissional pontua, ainda, o incentivo à afetividade que a terapia ainda proporciona entre o acompanhante e o usuário.

“A atividade oferece um vínculo terapêutico, pois sabemos que o cuidado para com essas crianças requer uma dedicação total. Isso causa um desgaste emocional ao acompanhante. Então, a piscina é um relaxamento, tira o estresse; benéfico para todos”.

Ivanilza Maciel, de 46 anos, mora com a filha no município de Inhangapi, distante cerca de 100km de Belém. Semanalmente, às quartas-feiras, a pequena usuária, Valentina Maciel, de 2 anos, vem ao CIIR realizar as suas terapias e o resultado já é visto e comemorado pela mãe em poucos meses.

“Com as atividades já realizas pela minha filha, em cerca de 5 meses de acompanhamento, vejo uma evolução nela. Hoje, a Valentina já começa a dar os primeiros passos com a ajuda do andador. Isso não era visto em poucos meses atrás. Pegar objetos era outra dificuldade encontrada nela. Atualmente, já segura algo e brinca. Era atrasada no seu desenvolvimento. Todos os dias fico feliz com a resposta rápida que a reabilitação no CIIR está promovendo no desenvolvimento dela”.

Estrutura – O CIIR é referência no Pará na assistência de média e alta complexidade às Pessoas com Deficiência (PcDs) visual, física, auditiva e intelectual. Os usuários podem ter acesso aos serviços do CIIR por meio de encaminhamento das unidades de Saúde, acolhidos pela Central de Regulação de cada município, que por sua vez encaminha à Regulação Estadual. O pedido será analisado conforme o perfil do usuário pelo Sistema de Regulação (Sisreg).

Serviço: O CIIR é um órgão do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O Centro funciona na Rodovia Arthur Bernardes, n° 1000, em Belém. Mais informações: (91) 4042-2157/58/59.

Texto: Pallmer Barros/Ascom CIIR

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação