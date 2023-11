Terapia Ocupacional oferecida pelo Natea Caetés transforma rotina dos usuários

O Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) dos Caetés, no município de Capanema, nordeste paraense, destaca a importante contribuição da Terapia Ocupacional no aprimoramento da ambientação sensorial para seus usuários. A Terapia é associada às demais especializações ofertadas pela equipe multiprofissional da unidade de saúde. A integração visa auxiliar usuários com dificuldades sensoriais, abordando texturas, sons, cheiros, gostos, brilho e movimento, provocando impacto transformador na vida dos pacientes.

Segundo Alycia Costa, terapeuta ocupacional do Natea, a instituição conta com uma sala de integração sensorial, com equipamentos adequados para desenvolver esse tipo de terapia; rede lycra, utilizada para modulação/organização da criança, que pode experimentar novos estímulos, e tapete sensorial, em que os usuários podem ter contato com estímulos táteis e visuais. A sala dispõe ainda de outros equipamentos, como plataforma, barril tubão, piscina de bolinhas, plataforma T, escaladas e tirolesa.

Alycia Costa ressaltou que os desafios sensoriais, frequentes em pessoas com autismo, podem resultar em limitação de consciência corporal e controle postural. “A base da integração sensorial está relacionada a questões neurológicas, comportamentais e respostas aos estímulos sensoriais. Essa abordagem visa proporcionar estímulos para que a criança possa se adaptar confortavelmente em diversos ambientes e no desempenho de suas Atividades de Vida Diária (AVDs), seja durante as refeições, ao vestir-se ou mesmo ao cortar o cabelo, promovendo melhor inclusão do paciente em ambientes externos”, explicou a especialista.

Residente em Capanema, Vanda Lima dos Santos, mãe de Théo Asafe, 4 anos, que recebe acompanhamento no Natea desde abril deste ano, ressaltou a importância do Núcleo na região. “Sem dúvida, a chegada do Natea foi de suma importância à população do nordeste paraense. Como mãe, observei meu filho ser avaliado, laudado e acompanhado. Desde então, são notáveis melhorias na progressão motora e sensorial do meu filho. Só gratidão”, disse Vanda.

O Natea integra o Complexo Hospitalar dos Caetés (CHC), formado ainda pelo Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC).

Serviço: O Complexo Hospitalar dos Caetés (CHC) integra a rede de saúde do Governo do Pará. É administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade atende usuários 100% pelo SUS (Sistema Único de Saúde), e funciona na Avenida Barão de Capanema, no bairro Centro, na sede municipal de Capanema. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (91) 3462-3051.

Texto: Felipe Brito – Ascom/CHC

Fonte: Agência Pará/Foto: Felipe Brito – Ascom/CHC