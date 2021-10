Terça-feira para levar as crianças para brincar

Neste feriado de Nossa Senhora Aparecida e do Dia das Crianças, a pedida é sair com os pequenos para um passeio com os presentes hoje recebidos. Em Belém, o que não faltam são espaços de lazer para essa diversão, interação de pais, mães e seus filhos diante de uma vida atribulada do dia a dia.

A Estação das Docas, Parque Ambiental de Belém, Mangal das Garças, Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, Portal da Amazônia, Porto Futuro e as praças da República e Batista Campos são a pedida.



Em geral, todos esses ambientes são muito bem frequentados, porém, a Praça Batista Campos é sempre um dos logradouros prediletos, pelas belezas de seus chafariz, o contato com a natureza, a sobra das árvores, os monumentos e coretos, além da água de coco por todos os lados para refrescar o intenso calor desta terça-feira, 12.



Ontem, segunda-feira de ressaca do Círio de Nazaré, que, em geral, é facultado pela manhã, foi, na verdade, bem movimentado o dia, já que centenas de pessoas correram para os shoppings e comércio em busca dos presentes para a meninada brincar nesta manhã. As vendas superaram as expectativas e havia presentes para todos os gostos e bolsos.

Agora, resta curtir o que há de bom oferecido de graça pela cidade. Mas, se a diversão for ficar em casa, já que ainda vivemos os efeitos da pandemia do novo coronavírus, então, que todos saibam aproveitar, pois estar junto da família, principalmente com as crianças, ainda é um dos melhores momentos da vida, que devem ser sempre bem aproveitados.