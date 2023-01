Terceira edição da Avenida Cultural atrai multidão para a Presidente Vargas neste domingo, 22

A avenida Presidente Vargas foi tomada e ocupada pela população de Belém na manhã deste domingo, 22. Shows culturais, esportes, lazer, comidas típicas e muita diversão na programação da terceira edição da Avenida Cultural, promovida pela Prefeitura de Belém, ainda como parte dos festejos do aniversário de 407 anos da capital paraense, comemorado dia 12 de janeiro.

Os pedestres puderam circular livremente pela avenida Presidente Vargas, entre as ruas Gaspar Viana e Riachuelo, podendo escolher qual programação participar. No palco principal, a banda da Guarda Municipal de Belém, o grupo Kananciuê, o carimbó Sabor Marajoara, Nega Rô e Sambloco agitaram o público.

Diversão em família

A autônoma Darcilene Souza, de 49 anos, levou a família para aproveitar a manhã de domingo. “É muito importante termos um espaço assim para o nosso lazer, principalmente aos domingos, que é o dia de ficar em família”, comentou.

Para o presidente da Fundação Cultural de Belém (Fumbel), Michel Pinho, a programação é um transformação da cultura da cidade. “A Avenida Cultural é uma ação de governo muito importante. Pois ela garante a transformação de uma via que tradicionalmente é para carros, para que possamos utiliza-lá para festejar a cultura, a música, literatura, atividades para crianças e idosos”.

Lazer – O evento ofereceu também atividades, como ginástica, ritmos e jogos recreativos. O projeto Brinca Belém, da Secretaria de Juventude,Esporte e Lazer (Sejel), levou diversos brinquedos para a programação.

O pequeno Enzo, de 7 anos, aproveitou o pula-pula. Tia da criança, a administradora Tarcilene Cavalero, de 39 anos, destacou a importância da população ocupar as ruas para eventos totalmente gratuitos.

“É uma excelente iniciativa da Prefeitura esse tipo de programação. É a primeira vez que venho e estou adorando. Temos que ter mais espaços públicos para levar as crianças, a família toda”.

A ginástica e a dança também fizeram parte da programação. Segundo a titular da Sejel, Carolina Quemel, todos os servidores do órgão foram envolvidos. “Estamos com nossos professores e outros servidores trazendo alegria, por meio da música, dança, brinquedos para as crianças, como futebol, vôlei e outros esportes”, informou.

Texto: Victor Miranda

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/COMUS