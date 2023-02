Terceira edição do festival Circuito Mangueirosa anima o carnaval no Ver-o-Rio

Depois de dois anos sem a realização do evento, a terceira edição do Circuito Mangueirosa chega como uma ótima opção de lazer aos foliões que buscam se divertir na cidade. O projeto que resgata o carnaval de rua ocorre de 18 a 21 de fevereiro no espaço Ver-o-Rio, um dos mais principais pontos turísticos da capital, e tem apoio da Prefeitura de Belém.

O Circuito Mangueirosa foi desenvolvido para favorecer a população da capital paraense com um carnaval mais democrático, valorizando a cultura local. ”Participo desde a primeira edição do festival. É um evento que traz as nossas origens amazônicas nos ritmos, na música popular, e ressalta toda alegria do povo belenense que aproveita a folia com uma programação aberta de qualidade e ainda conta com um cortejo que passa pelo centro histórico de Belém, rememorando o tradicional carnaval de rua para nós jovens”, declara a estudante de psicologia Brenda Macedo.

Já para a maquiadora Thalia Lima, o Mangueirosa “é uma opção de Carnaval para quem escolheu ficar na capital. Com diversidade cultural e de gêneros, mistura gerações, vários estilos musicais do tradicional até os mais atuais, além de ser um importante festival de valorização de profissionais que trabalham com arte e tem um aumento na sua demanda de trabalho com eventos como este”.

A programação começa no Ver-o-Rio, com show no palco seguido de cortejo pela Avenida Marechal Hermes. Também será mantida a programação interna com atrações convidadas e preços populares de ingressos.

Blocos do Circuito

A cada dia um bloco diferente é responsável pela folia do festival. No dia 18 de fevereiro, quem conduz a festa é o Bloco Lambateria. No dia 19, domingo, o comando será do Bloco Pega Tua Pisa. No dia 20, é a vez do Bloco Lucha Libre e na terça-feira, dia 21, o tradicional Bloco Filhos de Glande.

Fazendo a programação de ressaca do carnaval, o Mangueirosa traz o Bloco ‘Tchau, Tchau, Amor’ como novidade. O bloco desfila no sábado, 25 de fevereiro, encerrando oficialmente a terceira edição do evento.

Texto: Kamila Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Divulgação